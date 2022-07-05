廣西全州超生兒被政府統一抱走？官方竟稱「社會調劑」非拐賣兒童

1990年唐月英和鄧振生僅1歲的兒子被抱走，家人苦尋32年。7月5日，全州縣衛生健康局文件發布《信訪事項不予受理告知書》內容指出，唐某和高某夫婦的孩子屬超生（第七孩），當年由全縣統一抱走進行「社會調劑」，不存在拐賣兒童的行為。文件更稱「被全縣統一進行社會調劑的超生孩子去向，沒留存任何紀錄。」桂林市衛健委人員則證實1980年代確實有相關政策。



告知書引發內地輿論高度關注，警方表示已立案偵查，桂林市委市政府指出，根據初步調查情況，責成全州縣對漠視群眾訴求、行政不作為的縣衛健局局長和分管副局長等相關人員停職檢查。



1990年，唐月英、鄧振生夫婦剛滿一歲的小兒子在全州橋頭旅店二樓被搶。他當時穿著花衣服和自家做的布鞋，左腳腳踝有顆紅痣。兩人拿著那個鞋子尋找兒子找了32年，今年唐月英已經69歲了。

唐月英透露，她和丈夫育有4男3女，共7個小孩。老大出生於1969年，失蹤的小兒子出生於1989年。她回憶，1990年農歷7月初六，她帶著15歲的女兒和1歲左右的小兒子，住在全州縣城一家旅館裡，「當天上午8時左右，突然衝進來3名女子，外面還站著2名男子，我一個都不認識，他們從我手中搶奪孩子，我哭喊著拚命護著娃兒，但最終還是被他們搶走了。」

他們報警後卻沒有任何線索，此後的32年裡，夫妻倆都沒有小兒子的音訊，直到今（2022）年7月5日這份告知書發出。告知書中寫道，根據20世紀90年代全區計劃生育工作嚴峻形勢，嚴格執行「控制人口數量、提高人口素質」的政策，對違反計生法律法規和政策規定強行超生的子女中選擇一個進行「社會調劑」。

告知書寫到，因為他們超生的孩子是由全縣統一抱走進行「社會調劑」，不存在拐賣兒童問題。更稱沒有社會調劑超生兒童去向的紀錄，該告知書發布後，在內地引發輿論批評，「社會調劑」一詞更上微博熱搜。

《天目新聞》採訪桂林市衛健委人口家庭科的鄧科長，鄧科長則稱1980年代證實曾有過「社會調劑」這個政策，但因為年代久遠，現在正在查閱檔案找具體的政策內容。全州縣公安局案則稱已立案偵查。

桂林市委市政府下午16時則根據初步調查情況，責成全州縣對漠視群眾訴求、行政不作為的縣衛健局局長和分管副局長等相關人員停職檢查。桂林市委市政府表示，工作組將深入調查瞭解有關情況，切實維護信訪人合法權益。



《北京青年報》採訪江蘇法德東恒律師事務所合夥人藍天彬律師。他表示，在現有法律框架下，相關國家機關工作人員是無權把小孩抱走，進行社會調劑的，「這種行為顯然是逾越職權的，是違反法律規定的，造成巨大的家庭傷痛和人間悲劇，相關國家機關工作人員涉嫌濫用職權罪。」

藍天彬稱，如果此事屬實，根據《刑法》規定，國家機關工作人員濫用職權或者怠忽職守，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役；情節特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑。但因該事件發生在20世紀90年代，至今已經20多年，濫用職權罪的追訴時效期限最高為10年，「這也就可能面臨超過追訴時效期限不再追訴的現實問題。」

網民點睇：

計劃母親的子宮，調劑超生的嬰兒。

孩子也能「社會調劑」，那麼老婆呢？三觀盡毀

官方合法拐賣兒童?這必須嚴查!

