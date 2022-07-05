河南18歲少女慘遭殺害　兇手身患殘疾　家屬發聲：女兒頭上有窟窿

河南省洛陽市18歲少女馮某月本月初慘遭殺害，兇手為同村51歲男子馮某民。知情者透露，兇手身患殘疾，尚未成婚。

死者母親表示，當日找到女兒的遺體時，女兒的身上蓋著塑膠布，頭上有窟窿，當時的景象令她痛苦不已。



18歲的馮某月慘遭同村村民殺害。（影片截圖）

受害者父親馮先生稱，事發當天，女兒原本在家中填報志願，她高考獲601分，第一志願是鄭州大學。當天下午5時許，妻子回家後發現大門打開，女兒不在家，但手機、電腦和報考資料都放在床上，因察覺不妥於是連忙出門尋找，不久後發現女兒躺在一個廢棄洞穴內，已被殺害。

受害者母親稱，她找到女兒的遺體時，發現女兒的身上蓋著塑膠布，頭上有窟窿。她尋找女兒時，年約8歲的侄子表示曾看到女兒和同村某男子在案發現場附近務農，於是她前往該男子家中詢問，但對方表示不知道馮某某在哪。案發後，該男子被警方帶走。

受害者母親又稱，女兒高考獲601分，自己3年陪讀只想她考出好成績報效國家，「你不想我付出多少，你想想我都歇了，我都不咋幹活了，這3年我基本上都是歇着，我為了孩子想着為了考個好成績，俺這孩子，俺這女兒，長大為國家做貢獻，俺總是這麼想」。

新安縣磁澗鎮八陡山村的村民表示，兇手身患殘疾，沒有成家，經濟條件較差，「犯罪嫌疑人是受害人家族裏的一個親戚，我們平時和這個人也沒啥接觸」。

網傳案發現場。（封面新聞）

《紅星新聞》報道，馮某月的同班同學小偉（化名）表示，馮某月樂觀、開朗、大方，愛笑，平時學習非常努力，課餘時間喜歡看《紅樓夢》，經常會跟班上另外一位朋友討論，有時還會出一些關於紅樓夢的細節小題讓對方回答。昨日（4日）凌晨，小偉從其他同學口中得知馮某月遇害的消息，「就是那種非常不敢相信的感覺，再也睡不著了」。

據此前報道，洛陽市當地的警方通報指，7月1日拘捕馮某民，其對殺害馮某月的犯罪事實供認不諱。目前，馮某民已被刑事拘留，檢察院、法院已提前介入，確保案件依法快速辦理。