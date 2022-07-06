人事變動｜張工當選天津市長　曾任國家市場監督管理總局長

4月27日，中共天津市委副書記、市長廖國勳因突發疾病經搶救無效離世，終年59歲。今日（６日）上午，天津市第十七屆人民代表大會第七次會議閉幕，會上，曾任國家市場監督管理總局局長的張工當選為新一任天津市市長。



屬第十九屆中央候補委員的張工此前擔任國家市場監督管理總局黨組書記、局長。今年5月28日，他任天津市委委員、常委、副書記。同月31日，天津市人大常委會會議召開，任命張工為天津市副市長，決定其為天津市代理市長。

公開資料顯示，張工1961年8月出生，在職研究生，經濟學碩士。其曾長期在北京工作，先後擔任北京電器研究所副所長、所長，北京變壓器廠廠長，後進入北京機電工業控股集團、北京京城機電控股有限責任公司任職。 2002年7月，他調任北京市經委副主任，後歷任北京市發改委主任。 2012年9月，他擔任北京市副市長，晉升副部級。 2015年，他任北京市委常委，先後兼任秘書長、副市長。

2018年，張工從北京市委調任中華全國總工會副主席、書記處書記、黨組副書記，兩年後任國家市場監督管理總局黨組書記、局長直至調任天津。