江西安義縣自然資源局長駕車輾死4歲男童　警方採取刑事強制措施

據內媒《封面新聞》7月6日報道，江西省南昌市安義縣自然資源局局長張江疆近日在一宗交通事故中碾壓到一名4歲男童，其後男童不治身亡。6日晚，警方通報稱，張負事故全部責任，已被採取刑事強制措施。



網傳事發地照片。（《封面新聞》）

報道指，網傳消息稱，事發於7月2日上午10時許，張江疆駕車壓到一名4歲的男孩。事故發生後，男孩被附近群眾從車底下救出並送醫，但因傷勢過重，不治身亡。

事發地附近一間商舖的工作人員表示，事發當天他看到現場的情況，當時一名男童正在小區門口的通道上玩滑板車，肇事汽車在進入小區時拐彎，碾壓到這名男童。男童當場頭部受傷流血。

這名工作人員又表示，店舖的閉路電視也拍攝到事故發生的全程。事發後，閉路電視片段已被交警取走。

報道指，安義縣公安局交警大隊的工作人員證實，在事故中受傷的男童已身亡，涉事私家車的司機確實為安義縣自然資源局局長張江疆。

至6日晚，「安義公安」微信公眾號發佈一則警情通報，稱7月2日10時55分許，安義縣商業大廈宿舍小區門口發生一起交通事故，48歲男司機張某某（張江疆）駕駛小型普通客車與在小區通道上騎行兒童三輪車的4歲男童劉某某發生碰撞，劉經醫院緊急搶救無效死亡（經酒精、毒品含量檢測，張體內酒精含量為零，毒品檢測結果為陰性）。經大隊事故責任認定，張某某負事故全部責任，目前公安機關已依法對其採取刑事強制措施，該案正在進一步偵查中。