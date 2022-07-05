有片｜江蘇鏟泥車衝紅燈迎頭撞倒26歲女騎士　再直接倒車碾壓致死

大陸江蘇省一名22歲彭姓男子，7月2日晚間駕駛一輛剷泥車（輪式挖掘機）行經市區時，竟在市區一處大馬路口高速闖紅燈，結果不慎撞上一名26歲楊姓機車女騎士！不料，彭男釀事後卻未先下車查看傷者狀況，反而直接倒車進行二次輾壓，最終導致楊女傷重不治身亡。



根據《西瓜視頻》報道，該名彭男7月2日晚間駕駛一輛輪式剷泥車行經蘇州市區，結果為了搶快的他卻在一處大馬路口闖紅燈，下一秒直接狠狠撞上機車騎士楊女，將對方連人帶車推至路口另一側。

竟不下車查看 反而倒車二次輾壓「從腿部一路滾回頭部」（點擊放大瀏覽，慎入）▼▼▼

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恐怖的是，彭男發現自己釀事後，第一時間竟未下車查看傷者的位置及狀況，反而是著急的先將輪式剷泥車倒車，結果這個舉動卻造成楊女被二次輾壓，巨輪直接又從對方腿部一路「滾回」頭部。

案發當下，一旁路人見狀後便即刻報警求助，不幸的是楊女經送醫搶救仍傷重不治，宣告死亡，而這恐怖死亡瞬間的畫面也在網路上傳開。蘇州警方表示，肇事者彭男目前已被逮捕歸案，全案還有待進一步調查釐清。

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