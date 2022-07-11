疫情｜內地增352宗本土　上海現Omicron BA.5 9區明開展全員檢測

國家衛健委公布，內地昨日（10日）新增352宗本土感染，包括46宗為確診病例，306宗無症狀感染。



內地新增46宗本土確診病例，包括廣東17宗，安徽9宗，上海6宗，江蘇4宗，海南、甘肅2宗，北京、內蒙古、浙江、山東、陝西、青海各1宗；另增48宗境外輸入確診病例。

同日，內地新增無症狀感染者335宗，其中306宗為本土無症狀感染，包括山東79宗，上海63宗，江蘇57宗，安徽30宗，甘肅25宗，福建18宗，廣東15宗，河南12宗，廣西3宗，山西、江西、海南、陝西各1宗；其餘29宗為境外輸入。

截至目前，內地現有確診病例1047宗，累計報告確診病例226704宗，5226人病亡。

上海現Omicron BA.5.2.1 病例

上海市昨日公布，綜合分析流行病學調查和病毒基因測序比對結果，7月8日浦東新區報告的1宗社會面感染者，其感染的病毒為Omicron BA.5.2.1，為境外入境關聯感染者。

上海市宣布，周二（12日）至周四（14日），在黃浦區、徐匯區、長寧區、靜安區、普陀區、虹口區、楊浦區、閔行區、寶山區全域，以及其餘行政區中有陽性感染者軌跡的街道，以「3天2檢」（即3天內完成兩次核酸檢測，兩次核酸檢測至少間隔24小時）的形式開展全員核酸篩查。

安徽新增病例均來自宿州市泗縣

安徽省昨日新增39宗本土感染，其中9宗為確診病例，30宗為無症狀感染，患者均來自宿州市泗縣。上述感染者中，社會面篩查發現0宗，均在隔離管控中發現。

6月26日至7月10日，安徽省共報告本土確診病例367宗，其中宿州市泗縣351宗、靈璧縣16宗；共報告本土無症狀感染者1466宗，尚在醫學觀察1313宗。

甘肅蘭州：全市公共場所實施7天臨時性管控措施

甘肅省連日新增確診病例及無症狀感染者，為減少人員流動，蘭州市今日（11日）凌晨零時起實施一周臨時管控措施，市內所有黨政機關、企事業單位、社會組織等實行彈性工作制或居家辦公；餐廳暫停堂食一周，可提供到店自取、網絡或電話等外賣訂餐。

此外，網吧、酒吧等公眾娛樂休閒場所，健身房、體育館等人員聚集經營性場所，室內景點、圖書館、博物館等公共文化活動場所需暫停營業一周。監所、福利院、養老機構等特殊場所實行封閉管理。中小學、幼兒園提前放假，高校實行封閉管理，校外培訓機構暫停營業一周。