內地疫情再起　北京西安現BA.5個案　張伯禮：密接者服用中藥預防

內地周五（8日）報告371宗本土個案，其中67宗屬確診個案，另增304宗無症狀感染。此前，北京、西安、大連等多地發現 BA.5 毒株。對此，身兼天津中醫藥大學名譽校長的中國工程院院士張伯禮表示，BA.5也被認為是目前傳播力最強的毒株。他提出五點建議，第一項就提到BA.5毒株密接者盡早服用中藥預防，應當充分發揮出中藥在新冠肺炎防治中的可及性優勢。



7月6日，北京市對通報的感染者進行基因測序，結果顯示病毒均屬於奧密克戎變異株 BA.5.2 分支。7月7日晚，大連市疾控中心主任孫克通報稱，大連此次病毒基因測序為奧密克戎 BA.5 變異毒株，為大連市首次發現。西安市新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會也提到，此輪疫情感染者感染病毒為Omicron變異株BA.5.2分支，源頭來自境外。

7月7日張伯禮接受《人民日報 》訪談時提到，BA.5 毒株不僅是已知傳播力最強的毒株，最新研究發現其具比前代毒株更強的免疫逃逸能力、重感染能力。張伯禮表示，BA.5已在南非、葡萄牙、英國、以色列等多個國家流行，「在全球範圍內很可能會掀起新一輪的疫情高峰，我國面臨著較大的外防輸入的壓力。」

連花清瘟標榜科學中藥，上海疫情期間更大量發送，香港疫情時也隨處可見。（黃偉倫攝）

張伯禮提到，近期西安出現新的疫情，開啟今年春節後最嚴厲的防疫措施，經確認引發西安疫情的病毒是新冠病毒的新變種病毒株 BA.5，它也被認為是目前傳播力最強的毒株。張伯禮續指，最近北京新一輪的聚集性疫情的病毒基因測序結果同樣來自BA.5，「這意味著 BA.5毒株已傳入我國境內並造成本土傳播，此疫情新形勢需要高度重視。」

香港也傳出BA.5個案。張竹君7日表示，新增病例目前仍以BA.2.2病毒為主，佔整體個案98%，新變異病毒BA.2.12.1、BA.4和BA.5個案雖有增加。但目前僅佔約2%。世界

衛生組織（WHO）最新數據也顯，BA.5正逐漸成為全球新冠病毒的主流病毒株。

對於新冠病毒新毒株 BA.5 的防疫措施，張伯禮提出五點建議。第一是BA.5 毒株密接者盡早服用中藥預防。他指出，應當充分發揮出中藥在新冠肺炎防治中的可及性優勢。中醫藥在新冠肺炎的防治過程中起到了 「扶正祛邪」的作用，以不變應萬變。

張伯禮也強調，中醫藥並不直接針對病毒，而是通過調節機體免疫功能，動員自身的抗病能力去戰勝病毒，並保護組織髒器減輕損害，發揮中醫藥「治未病、辨證施治、多靶點干預」等獨特的優勢特點，可構築抗擊新冠肺炎疫情的第二道防線，為民眾提供疫苗之外的另一層保障。

此外張伯禮也提到，建議普及核酸抗原檢測（快速檢測）、提高全民特別是老年人的疫苗接種率、加強傳播溯源工作力度和建議民眾不前往中高風險地區旅行。