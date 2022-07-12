習近平致信海峽青年論壇　指為台灣青年在陸發展提供更多便利

據《新華社》報道，第二十屆海峽青年論壇7月11日至12日於福建廈門舉辦，中共總書記、國家主席習近平給參加海峽青年論壇的台灣青年回信，勉勵兩岸青年為實現中華民族偉大復興中國夢攜手打拼。



第二十屆海峽青年論壇於7月11日至12日在福建廈門舉辦。（新華社）

習近平在回信中說，「得知你們因海峽青年論壇同大陸結緣，在大陸找到了實現夢想的舞台，親歷了祖國日新月異的發展變化，感受到了兩岸同胞一家親的熱切感情，我很欣慰。」

習近平強調，青年興則國家興，青年強則國家強。祖國和民族的前途寄托在青年人身上。「我們將一如既往為兩岸青年互學互鑒創造良好條件，為台灣青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利。希望你們多向台灣青年分享自己在大陸的經歷和感悟，讓更多台灣青年了解大陸，同大陸青年同心同行、攜手打拼，鍥而不捨、馳而不息，讓青春在實現中華民族偉大復興中國夢的偉大進程中綻放異彩。」

習近平表示，將一如既往為兩岸青年互學互鑒創造良好條件，為台灣青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利。（新華社）

報道指，海峽青年論壇創辦於2003年，由中華全國青年聯合會、台灣中華青年交流協會、中國國民黨青工總會共同主辦，是兩岸青年交流的重要平台。第二十屆海峽青年論壇於7月11日至12日在福建廈門舉辦，應邀參加本屆論壇的50名台灣青年近期給習近平寫信，講述了在大陸學習、工作、生活的經歷和感悟，表達了為民族復興和祖國統一貢獻力量的堅定決心。