回歸25周年｜內地港生熱議習近平講話：給香港人民的一場思政課

國家主席習近平7月1日出席新特區政府就職典禮時發表講話，多名內地港生透過北京高校香港學生聯合會發表聆聽習近平講話後的感想。



清華大學博士陳貴和表示，習近平在講話中特別提出關注青年問題「青年興則香港興；青年發展則香港發展；青年有未來則香港有未來」，提出要引領青少年深刻認識國家和世界發展大勢，還要幫助廣大青年解決學業、就業、創業、置業等實際困難。作為內地接受教育的香港青年，他對回香港發展的前路充滿希望。

同樣來自清華大學的林展鵬說，作為特區政府一員，其留意到講話中提到，香港政府要提升治理水平，治理者要有國家觀念、大局視野觀，謀香港的發展，全面融入國家不可逆轉的發展大趨勢。他認為，政府在行政主導體制下要敢作為、有魄力，「民有所呼，國有所應」，以致力改善市民生活為使命，讓百姓相信，只要努力就可以獲得回報，給家人滿足的生活。

清華大學博士陳貴和。（北京高校香港學生聯合會）

北京大學的伍文彬則說，習近平和李家超在新一屆政府就職典禮中，都提出政府需要改進管治效能，為市民解決實際困難。面對疫情和外在政經格局的巨大動蕩，香港如何扭轉局面，為香港吸引更多優秀的文化、教育人才，協助香港進行經濟轉型，打造中西文化交流中心，與內地進行深度文化融合，從而使香港經濟更多元化，讓青年、廣大基層市民能夠把握一國兩制帶來的機遇，政府必須破格有為，撼動阻擋社會進步的大山。

清華大學的黃爾諾說，習近平重要講話長達35分鐘約3800字，資訊量非常大，對香港寄予無限期望。

中國政法大學的黃俊銘說，他相信香港會繼續發揮「一國兩制」的優勢，持續推進香港社會的發展，一掃疫情帶來的頹勢，讓經濟繼續增長，政治更加民主，文化更加蓬勃發展。他希望未來法律更加深入人心，更好地解決長期困擾香港的深層矛盾，也讓整個社會環境變得優良，兩地共同向未來。

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北京大學的劉詩朗認為，習近平的講話是對香港人民一場極為深刻的思政課。其期望不僅落在特區政府，更延伸到每一位香港同胞，以至於香港青年。中國傳媒大學的劉卓嵐則說，十分感恩祖國給予香港青年發揮才能的廣闊舞台，在新時代的浪潮中瀟灑恣意、展現自我。

中國人民大學余澤韋說，習在四點希望中提到關於青年的問題，提出要引領青少年深刻認識國家和世界發展大勢，還要幫助廣大青年解決學業、就業、創業、置業等實際困難。他認為，這番話是給特區政府提出了三方面的要求。

首先是教育方面的要求，一個必要的、正確的家國觀念、歷史認識、身份認同需要通過教育來在每一位香港青年的心中構築。其次，特區政府要關注青年這一具有潛力的群體，要通過不僅限於政策法規的管道，來消除學業就業的困難和鼓勵他們創業創新。最後，是希望特區政府全面有為地調整經濟，使得置業這一最為重要，年輕人最為頭痛的問題能夠得到系統地改善。

四川大學李興瓊認為，如今香港與內地已是牢不可破的命運共同體，希望香港與祖國能夠心手相連，創建一個更加繁榮、包容、開放、和諧的社會。