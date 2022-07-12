發改委：深入實施京津冀協同發展　2025年粵港澳大灣區基本建成

今日（12日），國家發展改革委發布《十四五新型城鎮化實施方案》（下稱《方案》），提出要深入實施京津冀協同發展、長三角一體化發展、粵港澳大灣區建設等區域重大戰略，加快打造世界一流城市群。



《方案》提到，內地仍處於城鎮化快速發展期，城鎮化動力依然較強；京津冀協同發展、長三角一體化發展、粵港澳大灣區建設等區域重大戰略深入實施，城市群和都市圈持續發展壯大；城市物質技術基礎不斷強化，滿足城市居民對優質公共服務和生態環境、健康安全等需求的能力日益增強，城市可持續發展的客觀條件更為堅實。要破解問題、應對挑戰、緊抓機遇、釋放動力，推進新型城鎮化不斷向縱深發展。

《方案》提到，到2025年，全國常住人口城鎮化率穩步提高，戶籍人口城鎮化率明顯提高，戶籍人口城鎮化率與常住人口城鎮化率差距明顯縮小；「兩橫三縱」城鎮化戰略格局全面形成，城市群承載人口和經濟的能力明顯增強，重點都市圈建設取得明顯進展，軌道上的京津冀、長三角、粵港澳大灣區基本建成。

除了深入實施京津冀協同發展、長三角一體化發展、粵港澳大灣區建設等區域重大戰略，《方案》亦提出要積極推進成渝地區雙城經濟圈建設，顯著提升經濟實力和國際影響力；實施長江中游、北部灣等城市群發展「十四五」實施方案，推動山東半島、粵閩浙沿海、中原、關中平原等城市群發展。

此外，《方案》要求強化綜合交通運輸網絡支撐，基本貫通綜合運輸大通道，提高鐵路和高速公路城市覆蓋率。其中，要加快推進京津冀、長三角、粵港澳大灣區城際鐵路和市域（郊）鐵路建設，有序推進成渝地區雙城經濟圈和其他重點城市群多層次軌道交通建設，到 2025年新增城際鐵路和市域（郊）鐵路運營里程 3000公里，基本實現主要城市間 2小時通達。