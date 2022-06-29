深中通道中山大橋正式合龍　擬2024年通車兩地車程僅需20分鐘

被譽為「超級工程」的深中通道（連接深圳至中山）再迎新進展。周二（28日），深中通道中山大橋正式合龍，為2024年如期建成通車奠定了基礎。建成後，深圳至中山的時空距離將由現時的2小時大幅縮短至20分鐘。



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深中通道是粵港澳大灣區核心工程，全長24公里，其中橋樑工程長約17.2公里。其中，中山大橋是主跨580米的雙塔斜拉橋，主塔高213.5米，由120根斜拉索連接主塔與橋面，如「豎琴」躍於海面。

合龍段鋼箱樑長10米、寬46米，重233噸。6月28日，施工人員操作4台橋面吊機將鋼箱樑抬吊至設計標高，隨後經數小時的線形調整、焊接等工序，與左右兩側已架設樑段焊接連成整體。隨著鋼箱樑面板上最後一條焊縫完成焊接，標誌中山大橋成功合龍。

中山大橋地處珠江入海口，常年炎熱、潮濕、高鹽霧，易受颱風等天氣影響。複雜的地質及氣候條件、大跨度的結構，對大橋鋼箱樑提出了更高要求。深中通道的研發不僅打造了國內首條大型鋼結構智能製造生產線，還創新了組焊一體化及全熔透焊接技術，提高了鋼橋面板的耐久性。

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目前，深中通道正穩步推進建設，2022年度投資計劃完成率超50%。同時，中山大橋將進入路面及附屬設施施工階段；伶仃洋大橋正進行主纜索股架設及上部結構施工；海底沉管隧道已累計完成26個管節安裝，正向最後1000米發起攻堅衝刺。