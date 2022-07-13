涉嫌受賄罪　廣西自治區政府原副主席劉宏武被逮捕

據最高檢官網周三（13日）消息，廣西壯族自治區人民政府原黨組成員、副主席劉宏武涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對劉宏武作出逮捕決定。案件正進一步辦理中。



公開資料顯示，劉宏武生於1966年12月，湖北長陽人，1997年8月加入中共，1989年7月參加工作，武漢測繪科技大學航測與遙感系攝影測量與遙感專業畢業，大學學歷，高級管理人員工商管理碩士，高級經濟師。劉長期在廣西任職，2020年7月任廣西壯族自治區政府副主席，至今年1月被查。

據中央紀委國家監委網站6月23日消息，劉宏武嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。經查，劉喪失理想信念、背棄初心使命，落實黨中央關於精準脫貧、鄉村振興等重大決策部署打折扣、搞變通，敷衍應付，甚至藉機鑽空子、搞腐敗；無視中央八項規定精神，私慾膨脹，貪圖享樂，違規收受禮金，長期接受可能影響公正執行公務的宴請；在組織談話、函詢時不如實說明問題；寡廉鮮恥，道德敗壞，搞錢色交易；膽大妄為、目無法紀，既想當官又想發財，熱衷於搭建官商交往圈，處心積慮大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、項目推進、資金審批等方面謀利，並非法收受巨額財物。

消息續指，劉宏武嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予劉開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；免去其第十二屆廣西壯族自治區黨委委員職務，終止其廣西壯族自治區第十二次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。