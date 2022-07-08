涉受賄非法持有槍支　公安部原副部長孫力軍認罪　法院擇期宣判

據《新華社》報道，公安部原黨委委員、副部長孫力軍受賄、操縱證券市場、非法持有槍支一案，今日（8日）在吉林省長春市中級人民法院一審公開開庭審理。



公安部原黨委委員、副部長孫力軍受賄、操縱證券市場、非法持有槍支一案，在吉林省長春市中級人民法院一審公開開庭審理。（長春市中級人民法院）

長春市人民檢察院指控，2001年至2020年4月，孫力軍利用擔任上海市衛生局外事處副處長，上海市人民政府外事辦公室綜合業務處處長，公安部辦公廳副主任、國內安全保衛局局長、公安部黨委委員、副部長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、職務調整、案件辦理等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物，共計折合人民幣6.46億餘元。

2018年，孫力軍應他人請託，指使有關人員通過集中資金優勢連續買賣等行為，影響股票交易價格和交易量，情節特別嚴重。孫力軍還違反槍支管理規定，非法持有槍支2支。檢察機關提請以受賄罪、操縱證券市場罪、非法持有槍支罪追究孫力軍的刑事責任。

庭審中，檢察機關出示了相關證據，孫力軍及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，孫力軍進行了最後陳述並當庭表示認罪、悔罪。庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。

孫力軍2020年赴湖北參加防疫抗疫工作畫面。（湖北衛視截圖）

據公開資料顯示，孫力軍出生於1969年1月，山東青島人，澳洲新南威爾士州州立大學公共衛生和城市管理專業畢業。1988年9月參加工作，曾任公安部一局二十六局局長、港澳台辦公室主任等職。

2018年3月，孫力軍升任公安部黨委委員、副部長。2020年4月19日，中紀委發文通報孫力軍落馬。同年9月30日，中紀委通報，孫力軍被雙開，指其製造散布政治謠言，私藏涉密材料。今年1月13日，官媒想《新華社》報道指，孫力軍被長春市檢察院提起公訴。