村鎮銀行案｜央行：絕大部分中小銀行的評級處於安全邊界內

河南多間村鎮銀行「爆雷」的事件引發廣泛關注，大批存戶無法取錢，10日（周日）在中國人民銀行鄭州支行維權，結果遭警方圍困，雙方爆發流血衝突。

13日（周三），在國務院新聞辦舉行的上半年金融統計數據情況新聞發布會上，被問及當前河南等地區出現的儲戶兌款難情況，央行金融穩定局局長孫天琦表示，河南村鎮銀行風險事件發生以來，央行積極配合地方政府和監管部門穩妥應對，指導分支機構履行維護區域金融穩定的責任，做好流動性風險監測和應急保障。



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孫天琦又稱，整體看，內地金融風險收斂，總體可控，99%的銀行業資產處在安全邊界內。

孫天琦表示，絕大部分中小銀行的央行評級均處於安全邊界內。截至2021年末，內地銀行業機構總資產345萬億人民幣，佔整個金融業總資產的90%。2021年四季度央行評級結果顯示，參評的4398家銀行業機構中，在安全邊際內的1-7級金融機構有4082家，機構數量佔銀行業參評機構的93%，資產規模佔銀行業參評機構的99%。

其中，24家大型銀行評級始終保持在1-5級，是優良評級，資產規模佔整個銀行業參評機構的70%，是整個金融業的壓艙石。8-D級的高風險機構共316家。高風險機構數量佔銀行業參評機構的7%，但是資產規模僅佔銀行業參評機構的1%。