河南村鎮銀行案：墊付方案只是化解危機的第一步

在那些出事村鎮銀行儲户等待三個月，7月10日發生令人遺憾和痛心的抗議維權一幕後，7月11日河南終於給出了一個有助於安撫人心、化解危機的積極答覆。

在前一天說「有關部門正在加快核實4家村鎮銀行客户資金訊息，制定處置方案，將於近期公布」後，7月11日晚河南發布公告稱，「根據案件查辦和資金資產追繳情況，經研究，對禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行賬外業務客户本金分類分批開展先行墊付工作」，「2022年7月15日開始首批墊付，墊付對象為單家機構單人合併金額5萬元(含)以下的客户」，「單家機構單人合併金額5萬元以上的，陸續墊付，墊付安排另行公告」。

應該說，相比於之前三個月沒有實質性進展，今次河南當地不論回應速度還是解決問題的力度，都有明顯改進。河南當地說首批墊付對象是單家機構單人合併金額5萬元(含)人民幣以下的客户，這是非常有必要的。正如目前不少分析所言，存款不超過5萬人民幣的儲户通常數量最多，大概率是底層民眾，5萬人民幣存款對於他們來說不是一筆小數目，若他們的權益得不到保障，恐影響社會穩定。在優先解決他們的困境後，存款5萬人民幣以上的儲户，其權益同樣應該得到保障。

有網民爆料河南為銀行存户健康碼賦予紅碼。（微信）

相較而言，河南當地的墊付方案是一個好消息，至少朝向了解決問題的方向。筆者在《遺憾和痛心：河南何以至此？》一文中寫過，河南幾家出事村鎮銀行牽涉金額的400億人民幣並非是一個高得無法解決的數目，只要當地出事之初便積極解決問題，安撫儲户們焦慮不安的心，甚至考慮緊急和國家相關機構、省市協商推出幫助儲户們度過眼下困難的方案，讓儲户們看到事情正在解決的希望，是有較大可能把負面影響降至最低。而河南當地直到7月10日矛盾激化後才公布方案，未免是有些後知後覺。不過，亡羊補牢，猶未為晚，希望河南當地能及時止損。

目前來看，河南幾家村鎮銀行出事所引發的儲户維權風波，至少有兩個層面值得當下社會深思。一是關於金融系統的監管問題。7月10日，河南省許昌市公安局發布警情通報稱：「2011年以來，以犯罪嫌疑人呂奕為首的犯罪團伙通過河南新財富集團等公司，以關聯持股、交叉持股、增資擴股、操控銀行高管等手段，實際控制禹州新民生等幾家村鎮銀行，利用第三方網路金融平台和該犯罪團伙設立的君正智達科技有限公司開發的自營平台及一批資金掮客進行攬儲和推銷金融產品，以虛構貸款等方式非法轉移資金，專門設立宸鈺訊息技術有限公司刪改數據、屏蔽瞞報。」這說明河南幾家村鎮銀行出事可能是因為合法銀行被犯罪分子操控、滲透。若最終調查的情況果真如此，無疑是一個關乎銀行信用的嚴重問題。

微信公眾號「碼頭青年」在《村鎮銀行事件再拖下去後果難料，河南做出了一個正確決定》一文中寫道：「其實這是一個非常嚴重的問題，把它上升到動搖國本都不為過。合法的銀行，怎麼就被人操控利用了呢？如果這個問題不能好好解釋，老百姓難免心裏都會打鼓，其他正規經營的銀行業務也會受到影響，甚至會連累到國家信用，進而造成一系列連鎖反應。」的確如此，河南幾家村鎮銀行出事勢必影響公眾對於銀行信用尤其是中小銀行安全性的疑慮。河南當地乃至國家層面應該反思金融系統的監管問題，該問責的問責，該修補的漏洞及時修補，重建信任。

二是關於地方政府怎麼應對和化解危機的反思。古往今來，拖延、迴避、敷衍、掩蓋，從來都不能真正解決問題，只會積累不滿，讓矛盾激化；反之，只有第一時間正視問題，將心比心地考慮民眾的困難和訴求，耐心地溝通和安撫，在法治框架下本着為人民服務的態度，儘可能給出一個合理的解決方案，才可能化解危機。尤其是在當前中國面臨複雜內外形勢，內有經濟下行壓力，外有來自美國的競爭和博弈壓力，各個地方政府只有改進處理問題和危機的方法，提升治理能力，依法行政，多去考慮民眾的困難，讓治理變得人性化、温暖，才能凝聚人心。這對於河南當地來說更應該如此，面對紅碼事件和7月10日儲户維權畫面帶來的形象衝擊，下大力氣提升治理的現代化和法治水平，修復公共形象，已是迫在眉睫。