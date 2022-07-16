廣東4歲男孩慘遭毒手亡　全身瘀青頸現割痕　疑兇竟為16歲女鄰居

廣東省普寧市葵坑村早前發生一宗慘案，年僅4歲的小男孩成成疑遭到其鄰居，一名年僅16歲的未成年少女殘忍殺害，且動機未明，少女的精神鑑定也沒問題。案件將在8月初開庭審理，近日，成成的家屬就案發經過娓娓道來。同時，由於疑犯案發當日剛好是其16歲生日，而法律上的周歲認定，是從周歲生日的第二天起算，因此本案的量刑亦引起關注，有專家還建議應建教育、矯治、懲罰未成年人的專門體系。



村民吳秀和丈夫育有3個孩子，成成是最小的一個，不出意外9月就要上幼兒園，可是在4月22日，一家的寧靜被打破。當日下午，正在工作的吳秀接到家婆電話，對方稱在她準備帶成成去接另外2個孫子放學時，卻發現孩子不見了。

於是，他們便開始將村子周圍找了個遍，由於擔心成成被拐，親戚們還編輯了份尋人啟事在網上發佈，但始終無果。期間，鄰居鄭某婷也稱在幫忙找成成，但沒找到，當時吳秀沒有多想，詎料接下來的發展讓她始料未及。

失蹤後，由於擔心成成被拐，親戚們還編輯了份尋人啟事在網上發佈。（紅星新聞）

晚上7時多，夜幕已降，可臨近麻將館背後的小陡坡突然喧嘩起來，坡邊一個廢棄、被雜草包圍且平時很少人會經過的鐵皮屋前，突然有許多人持電筒圍觀。原來，成成被人從屋裡的沙土堆裡刨了出來，當時土堆上面還用木板凳壓著。

據吳秀稱，彼時成成已沒了呼吸，身上也傷痕累累，除有很多瘀青與划痕，左臉腫了，後腦勺也有傷，脖子上更是有一道長長的割痕，割痕中間還有一個不規則的圓形孔洞，觸目驚心。

趕到現場的警員隨即封鎖鐵皮屋，並帶幾十位村民到派出所做筆錄，可是當中只有一個人一直被留在派出所，她便是前述鄰居鄭某婷，由於衣服有血跡，她被警方列為嫌疑人，翌日下午更開口承認。之後，普寧市公安局出具立案告知書，認為成成被故意殺害。

吳秀丈夫介紹，鄭某婷家就在涉事鐵皮屋斜對面，附近沒有閉路電視。案發後，鄭某婷的家人沒有道歉。不過在外工作的鄭某婷父親鄭某旭表示，自己是不敢去找他們，因不知道該怎麼面對他們。他又介紹道，兩家人關係其實一直都挺好，相距僅有100米左右，在成成一兩歲時，對方還會讓女兒幫忙帶孩子，不過該說法後來被吳秀否定。

鄭又透露，早在女兒兩三歲時，他們就發現她頭腦有問題，自己一直有教育她，「但我一個人既要在外工作，又要帶5個孩子，很難」。

目前，鄭某婷已被警方帶走拘留，案件進入司法程序。對於疑犯作案動機，村民們紛紛揣測起來，有人認為疑犯是瘋子。不過吳秀表示，自己曾在辦案民警處見到鄭某婷的精神鑑定報告，其並沒有精神問題。另有村民透露，命案發生前，鄭某婷的弟弟曾偷了吳秀家的錢，她可能是出於想維護弟弟才故意報復。對此，吳秀稱鄭某婷的弟弟確實向她承認過偷錢，還說要還給她，不過事件後來不了了之。

除了作案動機撲朔迷離外，本案的量刑問題亦引起關注。律師表示，鄭某婷因尚未成年，故不會被判處死刑，而且應當從輕或者減輕處罰，加上由於她犯案時正好是16周歲生日當天，而法律上的周歲認定，是從周歲生日的第二天起算，因此想讓對方判處無期徒刑也非常困難。

這讓吳秀一家人都很難接受，吳表示，自己並不在意賠償金額，只希望兇手得到應有的懲處。而鄭某旭則表示，其家庭條件有限，但還是要去借一點錢來補償給成成的家人。

生前十分可愛的成成。（紅星新聞）

近年，未成年人殺害未成年人案件屢見不鮮並引起輿論熱議。上海市法學會未成年人法研究會副秘書長郗培植認為，對於實施嚴重暴力犯罪行為的未成年人，問題的根源在於「提前干預、以教代刑」司法理念的落實，如該案中的16歲少女，往前追溯其成長過程，她可能會存在一些不良行為，或者治安違法行為，只不過當前的法律體系難以對此進行有效預判和干預。

全國政協委員汪鴻雁則表示，除了對不良行為進行干預，最主要的是重建未成年人的支撐系統，應該延伸修改刑法，設立未成年人專章，建立教育、矯治、懲罰未成年人的專門體系，而不是像現在的刑法參照成年人的處罰體系。