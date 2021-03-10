陝西6歲男童遭虐殺　剝鼻樑皮膚左腳幾被砍斷　疑兇未成年僅13歲

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-10 19:15

2月17日（年初六），本應是一家團圓的日子，但陝西勉縣一名6歲半的男孩王藝程卻於當日失蹤，其家長隨後緊急報警，並發布尋人啟事。 不幸的是，據公安部兒童失蹤信息緊急發布平台消息，3月4日，當地警方在東風社區二組附近找到王藝程的屍體。經查，屬刑事案件。目前，正在進一步調查中。 有網傳消息指，王藝程是被當地一名13歲半的學生楊晏一涵，以極其殘忍的手段虐害，後腦有被用鈍器敲打的傷口，並且面部鼻樑皮膚被剝去。此外，王藝程的雙手有被綁痕跡、左腳膝蓋下被鋒利刀具砍割即將脫離身體、右腿骨被打斷。

有閉路電視拍到，王藝程於2月17日與親戚家的小孩一起在租住的民房附近玩耍，當晚6時許，王藝程獨自返家途中，在和平中路好又多超市後排民房的一個巷子內失踪。王藝程失蹤之後，其父母緊急報警處理，並在報紙刊登尋人啟事。但不幸的是，王藝程失蹤16天後，警方在當地發現了他的屍體。經過調查，確認了這是一宗刑事案件。

微博賬號「王藝程的父親」發文稱，王藝程是被當地一名13歲半的學生楊晏一涵，哄騙引誘到家中後，以極其殘忍的手段殺害，「孩子（王藝程）跟他（楊晏一涵）並無矛盾，僅此見過一面，此畜生卻用如此令人髮指的手段殺害了我6歲半的兒子，我不敢想像當時他有多麼的絕望和無助。兇手如此喪盡天良，我和我的家人強烈要求判惡魔死刑，還社會安寧，還孩子們一個太平的世界」。此文發布之後，還一度被微博「和諧」。官方亦未有證實消息的來源是否屬實。

據內地刑法規定，滿14歲而未滿16歲的青少年須承擔刑責。全國人大在去年12月26日通過《刑法修正案（十一）》，下調刑事責任年齡，規定自3月1日起滿12歲而未足14歲的，需就故意殺人、故意傷害罪，致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾，負上刑事責任。暫時官方亦未指出，「王藝程死亡」一案是否會按新調整的《刑法》進行判決。

（微博／騰訊新聞）