台媒：山東艦現身台海中線以西　被美軍偵察機鎖定目標

據台媒《自由時報》報道，大陸山東艦航母周二（19日）現身台海中線以西，並被美軍偵察機「鎖定目標」。



山東艦航母被指19日現身台海中線以西。（示意圖片/央視截圖）

報道指，山東艦航母19日被記錄到現身台海中線以西，沿大陸沿海南下通過金門附近海域，隨後跟著一艘疑似補給艦，亦疑似被在西南空域盤旋的美國空軍RC-135鎖定目標。

報道還根據廣播及航跡記錄指，周三（20日）早上7時39分，解放軍運-8反潛機也出現在台灣西南空域，高度4000米。

值得注意的是，今年3月18日，中美兩國元首通話前夕，山東艦航母穿過台灣海峽，並有一艘美軍驅逐艦尾隨。外交部發言人趙立堅在同日舉行的例行記者會上回應指，山東艦航母有例行的訓練安排，「不應該把這個事情跟中美元首的溝通聯繫在一起。」

美軍「本福德號」伯克級驅逐艦19日亦駛經台海。（Facebook@U.S. 7th Fleet）

而對於「台海中線」之稱，國台辦發言人早前表示，「大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂的海峽中線。」

另據美國海軍第七艦隊消息，今次山東建航母現身台海中線同日，美軍「本福德號」（USS Benfold DDG-65）伯克級驅逐艦亦駛經台海，解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。

有分析指，中美兩艦罕見一南一北同時通過台灣海峽，或有可能在相近時間近距離遭遇。