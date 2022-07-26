廣東地表溫度超70℃　網民嘗試就地煎蛋　酷熱天氣或持續至8月初

高溫天氣繼續席捲廣東全省，省內多地氣溫於周一（25日）創下紀錄，梅州市的地表溫度更錄得超過70℃，有網民表示這樣的溫度「走在外面可能會被燙傷」。



有網民在地上煎蛋。（微博）

7月25日，廣東全省86個國家氣象站中有62站日最高氣溫超過37℃，其中五華、順德和高要3個站分別錄得39.6℃、38.8℃和38.8℃的日最高氣溫，均打破有氣象記錄以來7月極端最高氣溫紀錄。

截至當日下午1時25分，廣東各地發出144個高溫預警信號。另外，共有31個市縣先後發布了最高級別的高溫紅色預警信號，主要集中在廣州、佛山兩地以及粵東和粵北。

在廣州，越秀、天河、海珠、荔灣、黃埔、白雲、花都等7個行政區，均發出高溫紅色預警信號，其中越秀、天河、荔灣、黃埔為2006年原《廣東省突發氣象災害預警信號發布規定》實施以來，首次發出高溫紅色預警。

而佛山則追平有記錄以來最高氣溫，截至當日下午5時，南海區錄得最高氣溫39.2℃，追平佛山有記錄以來的2005年和2017年的最高氣溫。此外，當日下午4時，順德區錄得了今年最高氣溫38.8℃，打破該區7月最高氣溫的歷史極值。

梅州興寧地表溫度錄得72.2℃。（微博）

部分城市的地表溫度同樣創下新高，其中梅州興寧地表溫度錄得72.2℃、江門新會錄得67.6℃、韶關入園錄得67.5℃、廣州黃埔錄得64.6℃。有不少網民還調侃，在地上「撒點鹽就能吃了」、「放點蔥花味道更好」。還有網民表示，車內的溫度更是高達82.5℃。

據了解，受西北太平洋副熱帶高壓系統影響，廣東自7月9日以來，已經連續多日出現大範圍持續性高溫天氣過程，全省平均氣溫30.1℃，較歷史同期的28.7℃高出1.4℃，為歷史同期第三高。

未來一周，廣東全省高溫酷熱天氣持續，仍有大範圍35℃至38℃高溫，粵北和珠江三角洲的部分市縣可達39℃左右。氣象部門提醒，需密切關注持續高溫對城市運行、農業生產、交通運輸、戶外作業等的不利影響，做好防暑降溫和森林防火等相關工作。