南方多地體感或超60℃　新一輪高溫天氣維持至月底結束

7月以來，全國多地天氣炎熱，上海更追平了百年最高氣溫紀錄，達40.9℃；多地更出現患上熱射病傷重或死亡的案例。

今日（21日）起，新一輪高溫天氣將影響浙江、福建等17個省市區，南方大部地區的高溫天氣要到7月底才結束，不少地方體感或超60℃。



《澎湃新聞》報道，與上次高溫範圍相比，本次高溫核心區域相對偏南，浙江南部及福建等局地或現破極值的極端高溫天氣。

夏日炎炎，不少家長帶小童到泳池戲水消暑。（新華社）

中國天氣網氣象分析師張娟介紹，此輪高溫天氣具有覆蓋範圍廣、局地強度大等特點，將席捲全國超17個省區市。一直到7月底，新疆南疆盆地、內蒙古西部、江漢、江淮、江南、華南、重慶等地將出現大範圍持續性35℃以上高溫天氣，其中新疆南疆盆地、內蒙古西部、浙江、福建等地最高氣溫可達40℃以上；華北南部、黃淮、陝西等地也將陸續出現間斷性高溫天氣。

南方地區將維持高溫高濕的狀態，不少地方體感或超60℃。與7月上中旬的高溫過程相比，此次高溫過程核心區域將相對偏南，其中浙江南部、福建部分地區可能會有突破極值的情況出現。

本周六（23日），福建寧德市最高氣溫或達43℃；曾出現熱射病病例的浙江麗水市，本周末到下周初將連日出現40℃高溫天氣。