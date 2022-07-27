二十大｜習近平提「四大考驗四大危險」：全面從嚴治黨永遠在路上

據新華社報道，省部級主要領導幹部「學習習近平總書記重要講話精神，迎接黨的二十大」專題研討班26日至27日在京舉行。

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話時強調，全黨必須深刻認識到，黨面臨的執政考驗、改革開放考驗、市場經濟考驗、外部環境考驗將長期存在，精神懈怠危險、能力不足危險、脫離群眾危險、消極腐敗危險將長期存在，全面從嚴治黨永遠在路上，黨的自我革命永遠在路上。



報道指，中共中央政治局常委李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正，國家副主席王岐山出席開班式。

習近平在省部級主要領導幹部「學習習近平總書記重要講話精神，迎接黨的二十大」專題研討班上發表重要講話。（新華社）

習近平強調，即將召開的黨的二十大，是在進入全面建設社會主義現代化國家新征程的關鍵時刻召開的一次十分重要的大會，將科學謀劃未來5年乃至更長時期黨和國家事業發展的目標任務和大政方針，事關黨和國家事業繼往開來，事關中國特色社會主義前途命運，事關中華民族偉大復興。

習近平強調，黨的十九大以來的5年極不尋常、極不平凡。面對突如其來的新冠肺炎疫情，中共開展抗擊疫情人民戰爭，最大限度保護了人民生命安全和身體健康，統籌經濟發展和疫情防控取得世界上最好的成果。中共依照《憲法》和《基本法》有效實施對特別行政區的全面管治權，制定實施《香港特別行政區維護國家安全法》，牢牢把握香港大局。面對國際局勢急劇變化，中共在鬥爭中維護國家尊嚴和核心利益，牢牢掌握了中國發展和安全主動權。

習近平強調，世界上既不存在定於一尊的現代化模式，也不存在放之四海而皆準的現代化標準。中共推進的現代化，是中共領導的社會主義現代化，必須堅持以中國式現代化推進中華民族偉大復興，既不走封閉僵化的老路，也不走改旗易幟的邪路，堅持把國家和民族發展放在自己力量的基點上、把中國發展進步的命運牢牢掌握在自己手中。

習近平又指出，黨的十九大對全面建成社會主義現代化強國作出了戰略部署，總的戰略安排是分兩步走：從2020年到2035年基本實現社會主義現代化；從2035年到本世紀中葉把中國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。