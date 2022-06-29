中共二十大｜汪洋：台籍黨員「反獨促統」要爭當表率

中國共產黨全國台灣省籍黨員代表會議6月26日在北京閉幕。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋會見與會代表並講話。

汪洋表示，中共十八大以來，中國共產黨把握兩岸關係時代變化，豐富和發展國家統一理論和對台方針政策，牢牢把握兩岸關係的主動權。



汪洋強調，台灣省籍黨員要帶頭學深悟透新時代黨解決台灣問題的總體方略，貫徹落實黨中央對台工作決策部署，在重大原則問題上始終同黨中央保持高度一致，在「反獨促統」上走在前列、爭當表率。

他提到，台灣省籍黨員要多謀增進同胞福祉之策，多做加強交流合作之事，多為促進心靈契合之舉，增進台胞對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同，以實際行動迎接中共二十大勝利召開。

中國共產黨全國台灣省籍黨員代表會議在北京閉幕。汪洋6月26日會見中國共產黨全國台灣省籍黨員代表會議代表並講話。

汪洋指出，召開中共二十大是黨和國家政治生活中的一件大事。當選的台灣省籍黨代表要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，以高度的政治責任感和歷史使命感，以飽滿的政治熱情和昂揚的精神狀態，認真履行神聖職責，為開好中共二十大作出應有貢獻，不辜負黨中央的信任和廣大台灣省籍黨員、群眾的重托。

中共中央書記處書記、中央統戰部部長尤權參加會見。中國共產黨全國台灣省籍黨員代表會議以差額選舉方式，選舉產生了台灣省出席中國共產黨第二十次全國代表大會的代表。