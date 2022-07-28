佩洛西若訪台　內媒：殲16、殲-16D、殲20將對專機伴飛攔截

環球時報旗下微信公眾號「樞密院十號」28日轉發軍事自媒體「看空天」文章，針對佩洛西訪台可能走的路線、戰機會在哪裡攔截，做了完整分析。該篇文章分析，佩洛西若訪台，中國大陸將在東海上空派出殲16、殲20伴飛並攔截，殲16D電子戰機則將負責壓制支援。



美國眾議長佩洛西傳出將訪問台灣，國防部新聞發言人譚克非26日在新聞發布會上表示，如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管。被解讀為傳達出中國將對佩洛西台灣之旅作出軍事應對的信號。

「樞密院十號」28日轉發軍事自媒體「看空天」文章分析佩洛西訪台路線，可能搭乘的飛機以及中方的應對措施。文章指出，無論是從美國直飛還是從日韓基地起飛，佩洛西的座機都會經過東海附近上空，就會對中方進行攔截和伴飛提供可能。

從美國不同地區飛抵台北的大致航線示意圖，文章指出航線都會途經東海附近。(樞密院十號)

路線一：佩洛西可能搭C-17運輸機直飛

文章稱，華盛頓直飛台北，大約12633公里。美國軍方聲稱要提供飛機，首先想到的是C-17運輸機，它擁有比較完善的電子戰設備，具備一定的自衛能力。面對攻擊時，不至於完全坐以待斃。但是C-17從華盛頓直飛台北松山機場，中途必須加油， C-17可以空中加油，但是搭載重要客人的時候，還要進行空中加油，風險稍高。

佩洛西可能搭乘C-17運輸機。(樞密院十號)

至於，其他的行政專機，如灣流550改裝的C-37A，最大航程6300英里，而C-37B最大航程6700英里，波音737的C-40行政專機最大航程9000公里，航程都不夠，都必須中途加油。

文章分析，空軍一號能執行這項任務，「航程遠、電子對抗措施更多，但這可是總統座機，給佩洛西用的可能性不大。」如果佩洛西想直達台北，還要坐軍方飛機，可能是要費些心思了，說不定要坐KC-46加油機了，或者其他基於波音767平台的飛機了。

路線二：日韓基地休息後飛往台北

另一種方案是中途休息，從日韓基地飛往台北。2021年6月份，美國三名參議員率領共和黨和民主黨的10人團，三小時閃電式訪台，當時就是一架編號5105的C-17A降落在台北的松山機場。

據稱，當時這架C-17就是從韓國烏山空軍基地起飛直接飛往台北松山的。2021年7月15日上午，美軍的一架C-146A行政專機從日本沖繩基地起飛於9時32分抵達松山。兩次分別是從日韓基地起飛。

兩種路線都將經過東海上空

文章分析，無論是直飛航線還是從日韓基地飛，佩洛西的座機都會經過中國的東海附近上空。這就為解放軍進行伴飛、攔截提供了可能。

佩洛西無論採取哪一種路線，都會經過東海上空。(樞密院十號)

佩洛西的航線完全在解放軍的陸基戰鬥機的作戰半徑內。屆時，殲-16甚至殲-20，在預警機的指揮下，相互配合，一前一後，一明一暗，可以去伴飛攔截。在對方處於東海上空的時候，可以先伴飛，通過無線電進行溝通。

文章分析，這時佩洛西飛機處於東海上空，可以先伴飛，通過無線電進行溝通。畢竟這個時候，她還沒犯什麼國際法，中方可在佩洛西飛機即將進入台灣空域前進行警告和攔截。

殲16戰機不僅作戰半徑大，且還具備空中加油能力，其持續爭奪空優的能力不容小覷。（wantubizi.com）

美軍如何應對？

文中指出，美軍可以從兩個方向派出兵力進行護航。一個是日本的沖繩基地，另外一個就是派出列根號航母在航線附近，或者台島以東航行，然後派出艦載機護航。

文中提到，台媒稱美國議員2021年訪台灣時，美軍印太司令部同時安排美航母列根號戰鬥群在台灣東部外海航行，以確保三位議員安全。此外，台軍部署在本島以及外島上的防空系統，可能對解放軍進行跟蹤監視。

文章指出，但中方有殲-16D電子戰飛機進行壓制支援，陸基導彈部隊對美航母進行威懾。「這樣的話，美軍占不了什麼便宜，甚至說非常被動。」

佩洛西也可能先飛往關島的安德森空軍基地，然後從關島由東向西飛向台北，或者從其他方向進行中繼。(樞密院十號)

另一種可能是，為了降低解放軍攔截的風險，佩洛西先飛往關島的安德森空軍基地，然後從關島由東向西飛向台北，或者從其他方向進行中繼，然後從台灣東部進入。文章指出，這條航線雖然比較繞，但是它從台島東部進入，距離中國大陸比較遠，確實給解放軍的伴飛攔截製造障礙。

文章指出，美方可以從沖繩基地和航母起飛飛機進行護航。但作者指出，「如果美國這樣選擇，說明美方從趾高氣揚防台，變成偷偷摸摸訪台。」此外，解放軍的空中力量是能夠抵達台灣東部的，儘管這種距離會削弱解放軍投送到位的實力，設置很多障礙，但這裡仍然在解放軍陸基彈道導彈的控制範圍內，也有其他措施對其進行威懾。

文章提到，「波洛西作為一個高價值目標，他的座機又非常脆弱，美軍方除非想把波洛西陷於死地，否則也不敢首先對解放軍開火。」文章指出，這種情況下，解放軍如果進行攔截，也足以對波洛西構成強大威懾。