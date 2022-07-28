美眾院通過涉台法案　國防部：統一祖國是解放軍神聖使命

美國眾議院日前通過《2023年國防授權法案》，當中內容涉及美台軍售、聯合軍演等。

在北京，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙，在今日（28日）舉行的例行記者會上表示，台灣問題純屬中國內政，「統一祖國、制止分裂，是中國人民解放軍的神聖使命」。



吳謙表示，台灣是中國的台灣，台灣問題純屬中國內政，不容美方干涉。一段時間以來，美方說一套、做一套，一方面說堅持一個中國政策，不支持「台獨」，一方面強化與中國台灣地區的軍政勾連，出台售台武器計劃，這種玩火行徑非常危險，將嚴重衝擊中美兩國兩軍關係，嚴重危害台海地區和平穩定，嚴重推高中美軍事對抗風險。

吳謙強調，統一祖國、制止分裂，是中國人民解放軍的神聖使命。「我們將一如既往，對『台獨』零容忍，打『台獨』不手軟，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

7月14日，美國眾議院以329票贊成、101票反對，通過《2023年財政年度國防授權法案》，在對台措施方面，包括加強台海地區震懾力的《台灣和平及安全法》、容許美國國會議員到台灣生活和工作的《台灣友好法》，以及監察美國向台灣付運軍備的《軍備出口交付解決方案法》等。