疫情｜內地昨增450宗本土感染　無症狀佔390宗

國家衛健委公布，內地昨日（28日）新增450宗新冠肺炎本土感染。



內地新增109宗確診個案，其中60宗為本土病例，包括甘肅21宗，四川16宗，廣西10宗，山東5宗，河南4宗，廣東3宗，上海1宗；另有49宗為境外輸入病例。同日，內地新增455宗無症狀感染，其中390宗為本土，包括廣西121宗，甘肅112宗，山東93宗，四川29宗，河南17宗，上海6宗，江西4宗，廣東3宗，天津2宗，安徽1宗，福建1宗，雲南1宗；另有65宗為境外輸入。

在甘肅，蘭州市昨日通報，在該市前日（27日）結束的新一輪核酸篩查中，共檢出30宗陽性人員，不僅新增感染者數量繼續下降，且均為隔離管控人員，社會面實現零新增 。在四川，省衛健委昨日通報，該省「7·15」關聯疫情病毒屬Omicron BA.2.12.1變異株（即BG.2進化分支），在國內本土疫情及境外輸入疫情數據庫中均未發現同源序列，提示為一起新病毒輸入引發的疫情，但流調溯源尚未發現具體感染來源。該起疫情波及成都、眉山、樂山三市，目前已連續兩日無新增病例，疫情進入收尾階段 。而「7·20」關聯疫情病毒為Omicron BA.2.38變異株，與近日省外本土疫情高度同源。該起疫情已波及廣元、遂寧、成都、內江、眉山五市，疫情正處於發展期 。至於廣西，北海市昨日通報，該市部分縣區已實現清零或基本清零，疫情總體呈現波動下降、逐漸向好的趨勢 。

截至目前，內地現有確診病例1754宗，累計報告確診病例229294宗，5226人病亡。