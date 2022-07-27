疫情第三年住院人口少3853萬？網民激辯：不須看病還是看不了病？

疫情這三年，看病和住院的人數下降，數字引發網民熱議。有網民表示，因為疫情緣故，人們減少外出加上戴口罩，所以看病和住院人數減少；但亦有網民表示，很多人有病，但是忍著不住院，一來是因為防疫造成的醫療擠兌，二來是沒錢，亦有網民分享疫情這三年，看病買藥都難上加難。



根據《中國政府網》，2020年全國看病次數達77.4億人次，比2019年的87.2億減少約10億。2021年數字略有回升，但仍比2019年低了3億。2020年全國醫療衛生機構入院人數2億3013萬人，比2019年減少了3583萬人，下降13.5%。2021年，入院人數回升，達到2億4726萬人次，但相比2019年還是少1870萬人。

隨著內地老齡人口增多，入院人數居然減少引發網民討論。有網民認為，疫情限制，住院治療的人少了這樣的現象在澳洲也有發生，中國並非是特例；但亦有網民指出，中國減少人數過多，需要探究背後的原因。

微信公眾號「基本常識」整理醫療資源、就診結構相關數據，證明住院人數減少與兩者無關。文中寫道，近些年中國醫護人員的數量和醫院床位數的變化，一直都是在穩步增長的，年均增長率在4到5個點的樣子。醫護人員的數量也在增加，基本上每年新增50多萬。

數據來看，2020年和2021年，全國醫療機構總體的接診量相比疫情前也呈現下滑趨勢：2020年，全國看病的次數77.4億人次，相比2019年的87.2億差不多減少10億。2021年數字略有回升，但還是比2019年低了3億。

門診病人和住院病人都大幅度減少，2021年更沒有因為2020年積壓的病例而使診療總量增加，比起2019年仍舊減少許多。「基本常識」分析，不是就診結構變化，也不是就診時間的延遲，就是看病的人減少了。

微信公眾號「基本常識」估算，2020年，全國有超過4500萬人次本來應該住院的患者，沒有住進醫院。2021年，全國有超過3800萬人次本來應該住院的患者，沒能住進醫院。（數據包含每年約1000萬的自然增長量）

有網民指出，戴口罩、講衛生、少流動，減少流行病發病率，加上限制外出所以減少意外事故的機會。但被其餘網民反駁，認為這樣也不可能一年減少10億次門診人數，關鍵還是防疫政策，批評「不只有新冠肺炎是病」。此外，也有網民提到費用問題，指出近日醫保報銷比例下降，許多人不敢住院，加上因為疫情緣故許多人收入不穩，「沒錢住院」也是原因之一。



今年4月，醫療資源頂尖的上海封城期間，許多癌末病人無法就醫或無醫院願意接診引發輿論廣泛關注。4月14日，上海大眾樂團小提琴手陳順平清晨因不堪腹痛，卻無醫院願意接診而跳樓自殺身亡，終年71歲。

網民點睇：

不只有新冠肺炎是病，取捨之間，就是代價。

最近醫保報銷的比例大幅下降，導致許多人不敢住院，自己拿藥就算。

無法住院「自然死亡」的也有，比如我外婆。

疫情限制，住院治療的人少了的現象在澳洲也有發生。

沒錢住院了，一病窮三代。

