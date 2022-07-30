疫情｜內地昨增320宗本土感染　官方：推動核酸檢測結果全國互認

國家衛健委公布，內地昨日（29日）新增320宗新冠肺炎本土感染。



新增100宗確診個案，其中49宗為本土病例，包括甘肅19宗，廣西15宗，四川10宗，山東2宗，上海1宗，河南1宗，廣東1宗；另有51宗為境外輸入病例。同日，內地新增348宗無症狀感染，其中271宗為本土，包括廣西87宗，甘肅86宗，山東56宗，河南21宗，四川12宗，上海4宗，天津2宗，廣東2宗，雲南1宗；另有77宗為境外輸入。截至目前，內地現有確診病例1755宗，累計報告確診病例229394宗，5226人病亡。

另外，當前部分地方仍然存在對其他地區核酸檢測結果不認可、要求重覆檢測等問題，對此，國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組昨日發布關於進一步推動新冠病毒核酸檢測結果全國互認的通知，以進一步推動核酸檢測結果全國互認。

通知提到，各地區各有關部門要站在疫情防控「全國一盤棋」的高度，將核酸檢測結果全國互認作為高效統籌疫情防控和經濟社會發展、切實維護正常生產生活秩序的「關鍵小事」抓緊抓實，切實便利人員安全有序出行；群眾通過國務院客戶端、國家政務服務平台、各省份健康碼、核酸檢測機構網站或APP查詢到的核酸檢測結果及群眾持有的紙質核酸檢測結果，凡在當地防控政策有效時間內的（以出具報告時間為準），具有同等效力，各地在查驗時都應當予以認可，嚴禁以本地健康碼未能查詢、未在本地開展核酸檢測等為由拒絕通行，拒絕群眾進入公共場所、乘坐公共交通工具，不得要求群眾重覆進行核酸檢測。

通知又指各地區要通過公告、新聞報導等多種形式多種途徑，加強對核酸檢測結果全國互認的宣傳解讀，接受群眾監督等，並提到國務院聯防聯控機制綜合組將會同相關部門加大督促指導力度，對該通知發布後仍不互認、造成不良影響的地方要予以通報。對個人違規使用假冒、篡改等核酸檢測結果的，要依法依規處理。