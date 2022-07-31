官媒首公開東風-17導彈發射畫面　空中加油機運油-20官宣服役

今日（31日），空軍航空開放活動暨長春航空展在北京舉行新聞發布會。

空軍新聞發言人申進科宣布，新一代空中加油機運油-20已投入練兵備戰。



空軍航空開放活動暨長春航空展，計劃於8月26日至30日在吉林長春舉辦。空軍參謀部和空軍裝備部有關方面介紹，今年的活動將會進行長時間、超低空飛行表演，系統展現空中作戰、地面防空、預警探測、空投空降等建設情況。

在發布會上，申進科介紹新一代空中加油機運油-20已投入練兵備戰。

他表示，空軍運油-20和殲-16飛機，近日開展了海上方向空中加油訓練，提高實戰化訓練水平。運油-20飛機是中國新一代空中加油裝備，可有效增強航空兵遠程機動能力，並可擔負與運-20飛機相同的空中投送任務。

除此之外，《央視軍事》昨日（30日）發布名為「展示！81秒看中國軍人的實力」的影片，首次公開有航母殺手之稱的東風-17高超音速導彈發射的畫面。

公開資料顯示，東風-17高超音速導彈於2017年首次試射，至2019年國慶70周年閲兵典禮上首度亮相。東風-17射程在1800至2500公里之間，可以數倍於音速的速度做規避動作，飛行過程中可以轉換攻擊目標，突破反導彈攔截系統，對目標實施精確打擊，甚至投放核武器。