殲-16叫「潛龍」、轟-6N叫「雷神」　航空工業首次公布軍民機命名

中國航空工業集團有限公司（簡稱航空工業）周五（1日）首次公佈軍民機產品品牌命名規則，殲-20、殲-11和殲-16等「明星」機型的命名公佈。



據航空工業官微消息，在航空工業舉辦的品牌與社會責任專題活動中，首次公佈了軍民機產品品牌命名規則，並發布了18個品牌系列的各型產品品牌名稱，涵蓋了戰鬥機、轟炸機、運輸機、特種飛機、教練機、直升機、通用飛機和無人機共八大類機種。

其中，戰鬥機方面，軍機命名為殲-20（威龍）、殲-16（潛龍）、殲-11（應龍）、殲-10（猛龍）、JF-17（梟龍）、殲-15（飛鯊）；轟炸機方面，為戰神（轟-6K）、雷神（轟-6N）；運輸機方面，為鯤鵬（運-20）、麒鵬（運-9）、鴻鵬（運-8）；預警機方面，為千里眼（空警-500）；特種機方面，為海雕（運-9反潛機）、雷電（運-9電子戰飛機）；教練機方面，為獵鷹（教練-10）、山鷹（教練-9）、雄鷹（教練-8）、雛鷹（初教-6）。

而直升機方面，戰術通用直升機命名為「神鵰」，直-8（「神鵰」-8）、直-9（「神鵰」-9）、直-11（「神鵰」-11）、直-20（「神鵰」-20）；武裝直升機命名為「霹靂火」系列，直-10為霹靂火-10，直-19為霹靂火-19。

至於民機系列，則包括「吉祥鳥」系列民用直升機，如AC-313為「吉祥鳥-313」；大型水陸兩棲飛機AG600命名為「鯤龍」，高端型通用飛機命名為「領翔」，普通型通用飛機命名為「領雁」，飛艇和系留氣球類命名為「祥雲」。另外，民用運輸類飛機仍以「新舟」系列命名，軍民用無人機保留了「翼龍」、「雲影」、「旋戈」三個系列的品牌命名。