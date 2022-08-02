佩洛西擬訪台｜台增派8架幻影戰機進駐台東　陸3軍艦現台東部海域

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）預定周二（8月2日）10時20分抵達台灣松山機場。據《中時新聞網》報道，台灣空軍上周日（7月31日）晚罕見增派8架幻影戰機進駐台東志航基地；大陸3艘軍艦艇亦現身台灣東部海域。



台灣空軍7月31日晚罕見增派8架幻影戰機進駐台東志航基地。（中時新聞網）

報道引述外界研判指，佩洛西的專機在馬來西亞起飛後，將通過新加坡、菲律賓馬尼拉飛行情報區，一路沿西太平洋北上，同時避開進入台灣的飛行情報區，轉往台灣東面的美國奧克蘭飛行管制區，轉向日本飛行管制區後降落松山機場。

報道稱，為了緊盯佩洛西專機航線周遭附近的空中動態，台灣空軍增派8架幻影戰機進駐台東志航基地，並增加海鷗救護機數量。台灣空軍因應解放軍軍機經常在台附近空域現身，今年起固定派遣4架幻影戰機輪流駐防台東。由於漢光演習剛結束，空軍仍大舉調動戰機卻未說明實際任務，動作相當罕見。

報道續指，除了幻影戰機外，嘉義基地也曾派遣海鷗救護直升機進駐台東，讓台東基地除了空勤總隊、原本就駐防的海鷗直升機以外，又大幅增加救援能量。

大陸3艘軍艦艇現身東部海域。（示意圖）

另據日本防衞省統合幕僚監部周一（8月1日）通報，中國海軍052D型導彈驅逐艦南京號於上周六（7月30日）和周日通過宮古海峽駛向太平洋。另一艘054A型護衞艦安陽號則於周日通過與那國島與台灣之間海域進入西太平洋活動。至於上周通過鹿兒島縣大隅海峽、從東海駛入太平洋的中國海軍測量船「海洋二十五號」，周一通過與那國島與台灣之間海域返回東海，據指該船此行幾乎繞琉球群島一周。