台媒：民進黨當局曾撤邀　佩洛西為追求個人歷史地位堅持訪問

消息指，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西或波洛西）的專機，預定今晚（2日）10時20分抵達台灣松山機場。

《中時新聞網》引述知情人士指，美國白宮與軍方曾勸阻佩洛西訪台，台灣當局甚至撤回邀請之意，惟佩洛西仍然堅持訪問。



佩洛西8月1日與新加坡總理李顯龍、總統哈莉瑪進行會談。（新加坡外交部網站）

報道指，佩洛西此次亞洲行率領5位民主黨眾議員組成訪團，其中最受全球矚目的行程是「隱藏版」的台灣。愈來愈多訊息顯示，佩洛西等人將在今晚搭專機抵達松山軍用機場，將在台北過夜，明早會晤蔡英文後離台。

據台灣駐美代表處回報外交部，佩洛西7月20日主動致電駐美代表蕭美琴，表示已經規劃8月3日率團訪台，但獲知台方傾向撤回邀請，她須親自了解實情。

報道稱，佩洛西對蕭美琴表示，今年1月及4月，她兩度研議訪台，直到這次第三度規劃才確定出訪，今年逢期中選舉，國會有很多立法工作待推動，「我在百忙中仍願抽空訪台」，是為展現對台灣的支持，此次若未能成行，「絕無其他更適當之時機」，下次訪台的眾議院議長將會是他人，盼台灣了解。蕭美琴則回應，如果佩洛西評估8月初是訪台最佳時機，當然歡迎。

（香港01製圖）

報道續指，美國白宮國安會印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell），7月22日晚與蕭美琴通話表示，美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）當日親向佩洛西簡報指出，此刻訪台可能遭遇的安全風險與中國可能的威嚇行徑。

坎貝爾向蕭美琴透露，白宮7月中下旬已連日向佩洛西說明訪台風險，盼改變計劃，「詎料裴洛西甚感惱怒」，稱唯有美國總統拜登親自要求，她才願考慮。坎貝爾坦言，以拜登目前確診狀況與政治現實，斷無可能親自勸阻裴洛西。

報道引述知情人士透露，民進黨政府清楚佩洛西此行將引發的台海危機不亞於1996年導彈危機處境，因此，民進黨政府曾暗地撤回對佩洛西的邀訪，「但在裴洛西責難下，繼續安排接待」；佩洛西也知道此行可能將台海情勢推向兵凶戰危情境，但即使美方行政部門勸阻，她仍堅持追求個人歷史定位。