佩洛西擬訪台｜胡錫進：中方做過無數警告　但缺一次行動的驗證

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）擬率團訪台。

此前曾多次發聲的《環球時報》前任總編輯、特約評論員胡錫進1日（周一）深夜在微博發文分析稱，中方需放棄任何其他幻想，準備使用軍事回擊這個美台唯一能聽懂的語言。

文章又稱，中方做過無數警告，但缺一次行動的驗證。這個驗證早晚要補上。



胡錫進的文章稱，軍事回擊不意味著由中方發動戰爭，而是使出前所未有的軍事施壓手段。其中最重要的，就是派解放軍戰機伴飛佩洛西的座機，進入並飛越台灣。

文章稱，他確信台軍絕對不敢對執行飛越任務的解放軍戰機開火。平時解放軍戰機這樣做他們就不敢，在佩洛西訪問期間他們尤其不敢。因為那將意味著解放軍排山倒海的報復，意味著戰爭爆發，那是台當局無論如何承受不了的。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）擬率團訪台。（AP）

文章稱，有人會說，美軍可能會反過來報復，以後也派戰機飛越台灣。那麼好，就讓台灣上空變成中美戰機開展極限對峙和對抗的舞台。解放軍戰機離得近，力量投射可以最大化，美軍在這裏絕對鬥不過解放軍，台灣更受不了天天頭頂劍拔弩張，而且這種遊戲上演到甚麼程度，如何結局，中方有充足實力說了算。美台都耗不起，他們一定會最終退縮。

文章又稱，這一次中方不能後退，這次危機是中方給美國鷹派在台灣問題上立規矩，徹底壓垮民進黨當局囂張氣焰的絕佳機會。中方狠狠教訓他們，高舉的是道義旗幟，美國無法形成與中方全面對抗的統一意志，更動員不了整個西方對中方同仇敵愾。

文章最後稱，「最後我要說，我們做過無數警告，但缺一次行動的驗證。這個驗證早晚要補上。我相信解放軍已經做了大量戰機飛越台灣島的準備。現在，佩洛西送來了一個難以置信的絕佳機會」。