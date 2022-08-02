佩洛西擬訪台｜外交部：絕不為台獨勢力留下空間　美方須付出代價

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）擬率團訪台。

今日（2日），中國外交部發言人華春瑩重申，美國正在採取挑釁行動，導致台海局勢緊張升級，中方絕不為任何形式的「台獨」勢力留下任何空間，美方必將為其損害中國主權安全利益承擔責任，付出代價。



華春瑩重申，美國政府的各個機構，都應該執行美方承認和承諾的外交政策。《中美建交公報》中，美方明確承認中華人民共和國是中國的唯一合法政府，而美國會與台灣保持文化商務和其他非官方關係。美國國會作為美國政府的組成部分，理應嚴格遵守美國政府承認和承諾的外交政策。美國眾議長作為美國政府的三號人物，乘坐美國軍機竄訪台灣地區，絕不是「非官方行為」。

至於美國眾議院前議長金里奇（Newt Gingrich）曾於1997年訪台一事，華春瑩指出，美方個別政客以往的錯誤行動不應該構成先例，更不能成為美方在台灣問題上錯上加錯的藉口。

她表示，一個中國原則是公認的國際關係基本準則和國際社會的普遍共識。在此基礎上，中國與包括美國在內的181個國家建立外交關係，美方在中美三個聯合公報中就一個中國原則對中方作出過莊嚴的承諾。

近年來，美方聲稱支持一個中國政策，但行動上不斷地倒退，包括單方面炮製所謂《台灣關係法》與對台「六項保證」，還不斷提升美台接觸的水平，並持續加大對台軍售。

華春瑩指出，美方出於以台制華的戰略支持和縱容，「台獨」分裂勢力在台灣問題上不斷蓄意挑釁中國，步步緊逼中方的紅線和底線，美台勾連挑釁在先，中方正當防衛在後。面對美方罔顧中方反覆嚴正交涉恣意妄為，中方採取任何反制措施都將是正當的和必要的。

華春瑩重申，中方堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，絕不為任何形式的「台獨」勢力留下任何空間，堅決維護中國主權安全和領土完整，美方應該放棄任何打台灣牌的企圖，言行一致，不折不扣地恪守一個中國原則，履行中美三個聯合公報。若美方一意孤行，由此造成的一切嚴重後果將由美方負責。