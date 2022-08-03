佩洛西訪台｜人民日報：中國政府和人民實現祖國統一決心堅如磐石

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪台行程引發中方強烈不滿，多間官媒周三（3日）發表評論文章對事件進行譴責。《人民日報》刊文指，「民意不可違，大勢不可逆。祖國必須統一，也必然統一。」中國政府和中國人民實現祖國統一的決心堅如磐石，不會因任何人、任何勢力、任何國家而改變。



佩洛西8月2日晚間抵台後不久，解放軍東部戰區即宣布從當晚開始，在台島周邊開展一系列聯合軍事行動。（台灣「外交部」）

《人民日報》表示，一個中國原則是中國與各國建交的基本原則，構成二戰後國際秩序的組成部分。中美建交公報明確指出，美國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，在此範圍內，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。然而，美方說一套、做一套，毫無誠信可言。佩洛西執意竄訪中國台灣地區，將美方政治承諾拋諸腦後，讓國際社會進一步看清，究竟是誰在改變台海現狀，誰在破壞中美關係，誰在損害地區和平穩定，誰在破壞國際秩序。逆和平發展歷史大勢而動者，無論是誰，都必將被釘在歷史恥辱柱上。

《人民日報》指，一段時間以來，美國政府在台灣問題上屢屢採取錯誤言行，不斷提升美台官方往來層級。美方一面把「維護台海穩定」、「維持台海現狀」、「給美中關係設置護欄」掛在嘴邊，一面又任由佩洛西冒天下之大不韙竄訪台灣，在台海製造風浪，給中美關係製造新的嚴重困難，這只能說明美方的真實目的就是要打「台灣牌」，就是要搞「以台制華」，就是要遏制中國發展。

人民日報指，中國政府和中國人民實現祖國統一的決心堅如磐石。（AP）

《人民日報》強調，中國政府和中國人民在台灣問題上的立場是一以貫之的，堅決維護國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志。中方早已嚴正申明，如果美方一意孤行，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂的圖謀。中國人民說到做到。任何人都不要錯估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

《人民日報》稱，台灣問題的歷史經緯明明白白，兩岸同屬一個中國的事實和現狀清清楚楚。台灣民進黨當局置中華民族根本利益和台灣民眾福祉於不顧，甘當外部勢力的棋子，充分暴露「倚美謀獨」的危險企圖。中華民族具有反對分裂、維護統一的光榮傳統。「台獨」分裂行徑是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判。統一是歷史大勢，是正道。「台獨」是歷史逆流，是絕路。在祖國統一的歷史大勢面前，任何謀「獨」企圖都注定失敗。

佩洛西會見蔡英文。（影片截圖）

環球時報：反制不會是一次性的

《環球時報》發表評論文章指，佩洛西像賊一樣竄訪台灣，引爆了由她投擲到台海局勢及中美關係之上的這顆雷。佩洛西這次愚蠢、魯莽、危險的挑釁行動，將破壞台海和平與穩定的全部責任焊死在美國和民進黨當局身上。這是美台勾連新的升級，是對台海現狀嚴重的破壞性改變，更是美國對中國作出嚴肅政治承諾的背信棄義，除了違背一中原則、中美三個聯合公報之外，還違背了聯合國大會第2758號決議。

《環球時報》稱，任何一個獨立主權國家，都決不可能允許外部干涉勢力和內部分裂力量合謀損害主權安全和領土完整，更何況像中國這樣的大國。捍衛國家核心利益，中方採取任何反制措施都是正當的和必要的，都是在行使一個主權國家應有的權利。事實上，相對於反制形式而言，反制效果是更關鍵的。首先，一定要讓佩洛西製造出的巨大風險反噬到她自己身上。換句話說，製造佩洛西「訪台表演」的風險，極大增加其表演的成本，強化她要付出的代價。要讓佩洛西們深刻體會到，台灣不是他們能隨便去的地方。佩洛西2日所乘飛機的航線顯示，繞著南海飛了一個大圈，顯然是害怕在相關海域實彈演習的解放軍，中方的軍事懾壓行動讓她感受到了危險。

蔡英文向佩洛西頒「特種大綬卿雲勳章」。（影片截圖）

《環球時報》續指，其次，中方的反制不會是一次性的，而將是長期、堅決、穩步推進的組合行動。就在佩洛西竄台的途中，解放軍空軍蘇-35戰機穿越台灣海峽。從8月2日晚開始，東部戰區將在台島周邊開展一系列聯合軍事行動，在台島北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台島東部海域組織常導火力試射。8月4日至7日，解放軍還將在台島周邊進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。從事實性打破所謂「海峽中線」，到解放軍在西南空域常態化巡邏和繞島飛行，再到明確強調台灣海峽不是國際水域，近年來每一次美台的挑釁，我們的反制都以進一步加強對台海的實控為結果。這一次也不可能例外。

《環球時報》稱，第三，中方反制的根本目標是推進國家統一進程。實現祖國統一的時與勢始終牢牢把握在我們自己手中，佩洛西之流無論以什麼形式挺台遏華都無法改變台灣屬於中國的歷史和法理事實，無法阻擋中國實現完全統一的大勢。需要指出的是，美國等外部勢力與民進黨當局每升級一次勾結、加大一次挑釁，中國完全統一的進程就會加快一步。

《環球時報》強調，佩洛西像一個「政治瘟神」，除了給台灣帶來風險和緊張之外，沒有給本地區帶來任何好處。有台媒曝光，民進黨當局曾暗地裡撤回對佩洛西的邀請，但引發佩洛西責難，不得不繼續安排接待。這個消息十分耐人尋味，民進黨當局卑微、陰暗的小人心理，佩洛西對台的蠻橫自私態度都躍然紙上。它是美台關係的一個真實縮影，也是恥辱和悲哀。兩岸統一將是對這種恥辱和悲哀的徹底終結。