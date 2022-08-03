佩洛西訪台｜解放軍圍台海軍演　台交通部「與日菲協調替代航路」

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）8月2日晚上乘坐C-40C專機（呼號SPAR19）抵達台灣。據多個台媒報道，佩洛西將在3日結束行程離台。

佩洛西抵台後，新華社報道，解放軍將於8月4日12時至7日12時，在多個海域和空域，進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。台媒指，演習範圍相當大，被外界視為海空封鎖台灣長達三天。



解放軍將於8月4日12時至7日12時，在多個圍繞台灣的海域和空域，進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。圖為新華社發布的軍演範圍圖。

台灣交通部長王國材今（3日）上午緊急找來民航局、航港局等相關單位會商，擬定應變方案，評估是否要更改航路、高度引導航班安全降落等，好讓航班順利運作。

他表示，空運正在與日本、菲律賓協調替代航路，定案將盡速公布。至於海運部份，他指出，因海運因無固定航線，只要避開演訓區即可，交通部航港局已於今(3)日已發布航船布告，警示周邊海域船舶避開演訓區域。

據了解，解放軍軍演雖會影響部分航路，但仍可透過更改航路和高度引導航班安全降落，但會導致航班時間拉長；海運部分，由於航運路線較空運自由，只要船隻避開不告範圍即可，應不至於有影響。

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