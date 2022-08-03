佩洛西訪台｜解放軍圍台軍演　台媒：2艘飛彈驅逐艦現花東外海

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）8月2日晚上乘坐C-40C專機（呼號SPAR19）抵達台灣。據多個台媒報道，佩洛西將在3日結束行程離台。

佩洛西抵台後，解放軍宣布自4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。台灣軍隊今（3日）凌晨監控到花東外海分別有解放軍飛彈驅逐艦南北移動，距離花蓮港僅有37浬。台灣中科院原定於今日上午在台東外海火砲射擊如期舉行。



解放軍將於8月4日12時至7日12時，在多個圍繞台灣的海域和空域，進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。圖為新華社發布的軍演範圍圖。

中央社報道，解放軍2艘055型飛彈驅逐艦今晨出現在花東外海，距離花蓮港僅有37浬。軍方人士今早表示，「國軍監控到凌晨2時花蓮港外37浬，一艘中國飛彈驅逐艦，往南航行；凌晨4時蘭嶼東南方45浬，一艘中國飛彈驅逐艦，往北航行。」

台灣軍方強調，「台海周邊共艦動態，國軍運用聯合情監偵手段，均能全程掌握。共軍動態國防部均以料敵從寬原則進行評估，納入可能行動方案研討，並適切應處。」

台灣國家中山科學研究院此前公告8月3、4日在屏東九鵬基地朝台東外海火砲試射。中科院表示，今天（3日）上午7時30分至下午2時的火砲試射如表定時間進行，至於4日是否取消，要看今日試射結果決定。

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