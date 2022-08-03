佩洛西訪台｜解放軍軍演影響？　桃園機場宣布取消明51個航班

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）8月2日晚上抵達台灣，預計今（3日）離台。解放軍宣布於8月4日12時至7日12時，在多個海域和空域，進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。台媒指，演習範圍相當大，被外界視為海空封鎖台灣長達三天。



台媒指桃園機場官網顯示，截至3日上午11時許，桃機8月4日已取消51航班，華航CI904香港到桃機、長榮航空BR870香港到桃機兩個班次也宣布取消。桃園機場表示，相關航班取消與軍演無關，多是疫情因素。不過據《ETtoday新聞雲》報道指出，軍演衝擊日韓飛東南亞航線，推估發酵後桃園機場可能會有2%航班受影響。



解放軍將於8月4日12時至7日12時，在多個圍繞台灣的海域和空域，進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。圖為新華社發布的軍演範圍圖。

台灣交通部長王國材今（3日）上午緊急找來民航局、航港局等相關單位會商，擬定因應方案，評估是否要更改航路、高度引導航班安全降落等，讓航班能順利運作。據了解，解放軍軍演雖會影響部分航路，但仍可透過更改航路和高度引導航班安全降落，但會導致航班時間拉長。

台媒《ETtoday新聞雲》報道，據桃機官網顯示，8月4日來台航班取消26班，包括兩班香港飛台北的班機「華航CI904香港到桃機、長榮航空BR870香港到桃機」另外，長榮航空BR9溫哥華到桃機、長榮航空BR751上海浦東到桃機、星宇航空JX801東京到桃機、長榮航空BR197東京到桃機、長榮航空BR715北京到桃機等也受到影響．

台灣桃園機場8月4日取消51個航班。（資料圖片）

8月4日從桃機起飛航班也已取消25班，包括長榮航空BR178桃機大阪關西、長榮航空BR395桃機到胡志明市等。桃園機場公司稱，目前未收到因演習要取消原有航班的資訊。8月4日取消51班航班多與疫情有關，另有部分航班受貨運價格影響也取消。

《ETtoday新聞雲》報道指出，解放軍軍演影響最大的恐怕是日韓飛東南亞航線，航空界也傳出日本將發出嚴正抗議，預計軍演衝擊還待觀察和發酵，目前推估未來若有取消，可能影響桃機航班約至少2%。

另在海運部分，由於航運路線較空運自由，只要船隻避開不告範圍即可，但其中南部、西南部海域影響南台灣較大，高雄航港局評估船隻進出多少會受到影響，有可能被迫繞彎延宕行程，但不至於無法進港。高雄航港局也針對中共軍演發布「航船布告」，提醒船舶不要進入演習區域。

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