解放軍圍台軍演　專家稱創三個首次：從行動上否認海峽中線存在

因應佩洛西訪台，解放軍宣布將於8月4日至7日圍繞台灣附近的6個海域和空域展開重要軍事演訓行動，組織實彈射擊。軍事專家張學峰分析，此次演習創下三個首次，他更表示，解放軍常規導彈如果從台灣島正西方發射，很有可能穿越台灣島上空，這是此前歷年演習中沒有過的。



《環球時報》報道，張學峰分析，有幾個演習區的劃定首次突破台灣（12海里／22.24公里）海空域，甚至可能進入10海里範圍。演習中有五個演習區或導彈落點劃設在海峽中線以東地區，「這是解放軍從行動上否認『海峽中線』存在，形成強大威懾，一旦台軍有所應對，解放軍完全可以『甕中捉鼈』。」

張學峰指出，從已公布的聯合軍事行動看，這是解放軍首次在台灣海峽進行遠火實彈射擊。他指出，解放軍常規導彈如果從台灣島正西方發射，很有可能穿越台灣島上空，這也是此前歷年演習中沒有過的，「在演習區的劃設中有一塊區域在台島以東海域，接近正東，這可能是常規導彈火力演習區，也就是說解放軍攜帶常規彈頭的彈道導彈穿越整個台島進行發射。」

張學峰表示，這三個首次可以體現解放軍現在不僅對台軍形成碾壓式的優勢，「同時我軍也有足夠的力量、裝備、實戰能力來應對美軍的挑釁。這也是解放軍在距離台灣島如此之近的區域進行如此大規模演習的底氣所在。」



張學峰表示，這些軍事行動釋出訊號，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。因此，台灣所謂的領海也就是中國的領海，解放軍如此近距離的演習對台獨及域外勢力的震懾效果不言而喻。」



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