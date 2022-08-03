佩洛西訪台｜大陸軍演斷航路？台航港局：7大港口改走替代航線

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪台導致台海局勢緊張，解放軍明日（4日）至周日（7日）於台灣周邊進行軍演，被認為幾乎是包圍台灣全島，形同封鎖台灣海空，引發高度關注。對此，台灣交通部航港局官網今日（3日）公布航港佈告，提醒北部、南部及東部7大港口改走替代航線。



航港局發布航港佈告，呼籲在軍演期間，相關船隻改以替代航線方式進出基隆港、蘇澳港、台北港、高雄港、台南安平港、花蓮港及花蓮和平港，提醒注意航行以策安全。航港局表示，航行於相關海域和水域之相關船隻，請盡量避開該軍演區域及周邊水域，以維船舶航行安全。

許多人擔心軍演期間，飛機、船隻可能會受到影響，旅外台人也許會滯留在他鄉。對此，航港局長葉協隆表示，空運都有固定航線，目前港口進出也都很正常，因此除非演習範圍非常接近港口，否則不會受到太大影響，但後續會持續關注。

新華社公告，解放軍將於4日12時至7日12時，在台灣周邊六點海域和空域進行軍事演訓行動，並組織實彈射擊，從區塊圖來看，幾乎包圍台灣。（新華社）

至於業界方面，屏東東港區漁會總幹事鄭鈺辰表示，現進入黃鰭鮪和旗魚釣捕季，有近百艘漁船出港作業，而解放軍宣布離東港最近的是高屏西南方和台灣南方2處軍演海域，研判有不少作業的漁船，區漁會漁業電台上午已接獲漁業署通報，持續以廣播提醒漁船避開有關時段。

琉球區漁會總幹事蔡寶興無奈表示，子彈不長眼，在軍演附近海域作業的漁民心情忑忑，惟除了主動避開亦別無他法，也只能到廟燒香拜拜以求平安。琉球籍漁船船東吳成旺亦表示，為了安全起見，今日下午返港，明日至周日軍演期間當成休息整補日。

至於恆春區漁會總幹事鍾玉芳冗表示，當地漁船以近沿岸作業的膠筏漁船居多，距軍演海域尚有很遠距離，故不受影響。

昨晚（2日）11時，解放軍宣布自明日中午12時至周日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。對照海圖，6個海域分布在台灣北部、東北部、西北部、東部、南部及西南部海域，位在台灣海峽、巴士海峽、東海及太平洋等海域，其中高雄外海的演訓區域離陸地只有不足20公里。