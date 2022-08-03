佩洛西訪台｜陸官媒：演習突破台「領海基線」　封住進出海航道

針對美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西、佩羅西、波洛西）訪問台灣，與中國國防部周二（2日）發布本月4日到7日的演習計劃，並給出圍繞台灣的6大演習區域。

官媒《人民日報》海外版周三（3日）刊文指，以上演習將突破台灣12海浬「領海基線」，並封住主要城市進出海航道，對台灣的能源補給產生重大威脅。



文章附上一張包含1996年台海危機及以上演習所涉區域的圖片，稱從圖中可見，這是標準的包圍台灣的預演。

文章稱，第一，A2、A3、A6這三大演習區域，封鎖住了台灣幾個主要城市的進出海航道。任何船隻要進出台灣，基本都需要通過A2、A3、A6區域的現有航道。

第二，A1區域直接卡住了台灣海峽的中線位置，相當於佔據了台灣海峽最主要的航道，等於直接不承認台海中線存在。

圖片顯示1996及2022兩次軍演所涉範圍。（人民日報海外版）

第三，A2、A3、A6區域直接深入了台灣「12海浬領海」，直接不承認台灣「領海基線」，這是真正打到了台獨的痛處。在這裏軍演，台灣的軍方要阻擋，中方可以直接平推過去；不阻擋，就直接打擊了台獨的猖狂氣焰。這也是「你打你的，我打我的」、「打蔣艦不打美艦」的精髓。

第四，A5區域位於台灣與菲律賓之間重要航道巴士海峽的中心位置，相當於控制住了巴士海峽，和控制台灣海峽的A1區域遙相呼應，等於徹底封鎖死了台灣西方和南方的重要航道。封鎖住了這兩個重要航道，也相當於向依賴這兩個重要航道的日本發出訊息：不要輕舉妄動。

第五，A4區域位於日本的石垣島附近，和A3區域形成掎角之勢，可以阻擋石垣島方向的來犯之敵。A1、A5區域控制重要海上要道，A3、A4鉗制住日本的可能增員力量，可以料想對日本可能介入台海局勢做了充分的準備。

第六，台灣的能源補給極度依賴海運，目前台灣的天然氣石油儲備能用7日左右，而補給的頻率3至4日一次。這次演習的時間正好是3日，在變相對台灣實施封鎖的情況下，對台灣的能源補給產生重大威脅。

第七，相對於1996台海危機的演習區域，是次的演習更加靠近台灣本土，並且演習區域的密度也大大增加。1996年的演習對台灣東部並沒有實施封鎖和威懾，而這次演習補上了這塊缺口，並且在台北和高雄這兩個台灣最重要的城市海岸邊，都突破了12海浬「領海基線」。

文章稱，佩洛西是降落在了台灣，但並不能給台灣帶來任何實質性的好處，也不可能因為她落在了台灣，就能讓美國心甘情願出兵保護台灣，頂多是讓一些台獨分子高潮幾日，讓大陸的朋友情緒低落幾日；佩洛西降落在台灣，並不是結束，而只是開始，明日她拍拍屁股走了，剩下台灣政府在風中凌亂，「請大家稍安勿躁，該輪到我們出牌的時候了」。