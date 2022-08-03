佩洛西訪台｜柯文哲稱台應左右逢源　陳時中批評：會變成牆頭草

國眾議院議長佩洛西（台譯：裴洛西、波洛西；Nancy Pelos）訪台，台北市長柯文哲認為與美日交好不必與大陸交惡，台灣應左右逢源；民進黨台北市長參選人陳時中則說，在政治上想要如此，最後會變成牆頭草。

而國民黨台北市長參選人蔣萬安呼籲大陸停止過激反應，不該阻擋台灣進行國際交流。希望佩洛西在美國國會加速推動台美貿易實質合作。



台灣《中央社》報道，大陸為佩洛西訪台暫停多樣台灣產品進口，柯文哲為此在Facebook（臉書）發文說，台灣應該左右逢源而不是左右為難，「我們和美日交好，卻不必與中國交惡」，要保持自己的主體性。

他指，一個國家的人民，只要合法，都有權到其他國家旅遊訪問。佩洛西不管作為美國公民，或者是美國眾議院議長，來者是客，我們都表達歡迎。

他表示，台灣是世界的台灣，對於能夠協助我們跨進世界的朋友都應張開雙手歡迎。我們期待與世界共好、一同進步。衷心期盼藉由與世界的交流，可以促進台灣周邊乃至整個泛太平洋的和平願景。

陳時中：左右逢源最後會變成牆頭草

陳時中今天下午出席內科發展協會第11屆第一次會員代表大會前接受媒體聯訪表示，大家都想左右逢源，可是這在事實上就是很難，若在政治上想要如此，最後會變成牆頭草；在感情上想要如此，最後就變成劈腿。

他表示，相信大家都想要多方得利，但在人生、政治等各方面上都需要選擇，需要選擇走正確的路。

陳時中被問到國民黨台北市長參選人蔣萬安與同黨立委對於佩洛西訪台態度不一致。陳時中回應，若以蔣萬安的態度來看，應該是歡迎佩洛西的，但其他團隊成員則是不歡迎，所以若以整個團隊來看，就有點想要左右逢源的感覺。

蔣萬安：中共阻國際交流 停止過激反應

國民黨台北市長參選人蔣萬安今（3）日在Facebook上發文呼籲對岸停止過激反應，不該阻擋台灣進行國際交流。並感謝台軍維護區域和平穩定，希望佩洛西在美國國會加速推動台美貿易實質合作。

他表示，歡迎佩洛西議長訪台，透實踐她對於民主自由的承諾，並強調，「中華民國是主權獨立的國家，中共不該阻擋我們進行國際交流。台灣人民希望的是和平、繁榮，不是霸凌與戰爭。」他亦呼籲「中共懸崖勒馬，針對經濟制裁，也希望他們停止過激的反應，這樣對兩岸交流沒有任何幫助。」

他期盼，佩洛西來訪後，能更加了解兩岸關係，以及美國對台灣的重要性，並發揮她的影響力，在美國國會加速推動台美雙邊貿易協定（Bilateral Trade Agreement，BTA）的實質合作，以及敦促美國行政部門能夠對於台海和平繁榮，塑造一個更加有利的環境。

43歲的蔣萬安是第九屆立法院立法委員，美國賓夕法尼亞大學法學院法律博士，也是中華民國第1－5任總統蔣介石的曾孫、 中華民國第6－7任總統蔣經國的孫子。

外長王毅：中國人不信邪不怕鬼，堅決捍衛主權民族尊嚴

國務委員兼外長王毅今（3）日在柬埔寨出席東協外長會受訪時表示，訪台是一場「徹頭徹尾的鬧劇」。他還揚言，「玩火者絕對沒有好下場，犯我中華者必將受到懲處」。他痛斥美國打著民主的幌子，幹著侵犯中國主權的勾當。「台灣的蔡英文之流抱著美國的『粗腿』不放，背棄民族大義，這些倒行逆施根本改變不了一個中國的國際共識，也根本改變不了台灣必將回歸祖國的歷史大勢」。

王毅也就美方侵犯中國主權發表談話表示，美國國會眾議長佩洛西不顧中方嚴正交涉，明目張膽到訪中國台灣地區。這一行徑嚴重違背一個中國原則，惡意侵犯中國主權，公然進行政治挑釁，激起中國人民強烈憤慨。

他批評，美方將台灣問題引入地區戰略，渲染緊張、挑動對抗，是逆地區發展潮流而動，同亞太人民期待背道而行，十分危險和愚蠢。一個中國原則已成為國際關係基本準則，構成二戰後國際秩序的組成部分。美方立即停止打「台灣牌」攪亂亞太。

他稱，美方先在台灣問題上向中方發起挑釁，公然侵犯中國的主權和領土完整。台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國內政。中方維護領土完整、反對國家分裂合理合法、天經地義。

他強調，台海和平穩定的定海神針是一個中國原則，中美和平共處的真正「護欄」是三個聯合公報。「倚美謀獨」死路一條，「以台制華」注定失敗。面對國家統一的民族大義，中國人有不信邪、不怕鬼的骨氣，有嚇不倒、壓不垮的志氣，有萬眾一心、眾志成城的決心，更有堅決捍衛國家主權、民族尊嚴的能力。

台灣外交部：竭誠歡迎訪問台灣 彰顯美對台支持堅若磐石

外交部8月2日新聞稿提到，對佩洛西率領多位美國會領袖級議員訪台表達誠摯歡迎。

外交部表示，「這是繼1997年4月時美國眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich, R-GA）率團訪台後，睽違25年再度有美國聯邦眾院議長訪台，也是佩洛西議長時隔22年後再度訪問台灣。本團成員包含眾院外交、退伍軍人事務及歲計等多位重要委員會的領袖，突顯台美關係廣獲美國會的高度支持，以及台美在各項領域的廣泛合作。」

外交部稱，美國國會自本年以來逐步恢復出訪各國，這次佩洛西議長首次率團訪問亞洲即將台灣納入行程，充分展現美國國會對台灣的高度重視，也再度彰顯美國對台灣「堅若磐石」的堅定支持。相信佩洛西議長等國會重量級議員此次來訪，將能強化台美的緊密友好關係，進一步深化雙方在各領域的全球合作。