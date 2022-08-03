佩洛西訪台｜大陸拘捕32歲台灣男子楊智淵　指其從事台獨分裂活動

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西、佩羅西、波洛西）訪問台灣，兩岸局勢緊張。

據央視報道，浙江省溫州市國家安全局今日（3日）對長期從事「台獨」分裂活動，涉嫌危害國家安全的台籍疑犯楊智淵實施刑事拘傳審查。



+ 1

報道指，32歲的楊智淵為台灣台中人。楊智淵長期鼓吹「台獨」理念，夥同他人成立「台獨」非法組織「台灣民族黨」，以「推動台灣成為主權獨立國家並加入聯合國」為目標，大肆鼓譟「公投建國」，高調推行「急獨」路線，策劃實施「台獨」分裂活動，涉嫌分裂國家犯罪和煽動分裂國家犯罪。

報道又指，近一個時期以來，極少數「台獨」頑固分子勾連外部勢力，妄圖分裂國家，極力煽動兩岸對立，公然挑釁國家主權和領土完整，公然挑釁國家法律尊嚴，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。法網恢恢，疏而不漏。國家安全機關將堅決運用反分裂國家法、國家安全法等法律武器，對「台獨」分裂勢力謀「獨」拒統、破壞和平的種種逆行，依法嚴懲不貸。

國台辦發言人馬曉光對此表示，中共中央台辦發言人於3日受權就依法懲治「台獨」頑固分子發表了談話。國家安全機關依法對涉嫌危害國家安全犯罪的「台獨」分子採取措施，這充分說明凡是以身試法的「台獨」頑固分子，都逃脫不了國家法律的嚴懲。

在內地，刑事拘傳為五種刑事強制措施中程度最輕的一種。據規定，拘傳持續時間一般不得超過12小時；遇有案情特別重大複雜等情況，拘傳持續時間不得超過24小時。

楊智淵曾代表一邊一國行動黨參選新北市永和區立法委員。（楊智淵Facebook）

根據資料，楊智淵在台灣曾活躍於各種社會抗議活動，如「919嗆馬大遊行」、野草莓學運等，也曾代表一邊一國行動黨參選新北市永和區立法委員。在2019年，楊智淵接任台灣民族黨副主席。