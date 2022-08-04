江西幼兒園持械傷人案3死6傷　兇手被捕　警方曾懸賞10萬通緝

江西吉安市安福縣昨日（3日）發生一宗持械傷人案，兇手劉小輝持械在幼兒園行兇後逃脫；事件造成3死6傷，包括學童。

警方一度懸賞10萬元（人民幣，下同）通緝。昨晚11時許，《央視新聞》引述安福縣政府消息，劉小輝已被警方拘捕。



據此前報道，事發於昨日上午10時22分，劉小輝戴鴨舌帽及口罩持械竄至安福縣城某私立幼兒園行兇傷人，造成3死6傷。受傷的學童事後被送往安福縣人民醫院治療。

《中國新聞周刊》報道，幼兒園周邊多個商戶表示，目前正處於暑假期間，但有工作在身的家長仍會將孩子送到幼兒園託管。由於幼兒園在3樓，他們並未看到兇手作案經過，直至有救護車和警車到場才得知此事，「看到警察抱著小孩跑下來，渾身是血」。

警方通報稱，兇手劉小輝是安福縣寮塘鄉口塘村人，犯案時戴黑色鴨舌帽和口罩，身穿白色短袖襯衣、淺色長褲、白色運動鞋。案發後尋隙逃匿，途中將鴨舌帽、口罩及斜挎包等物品遺棄。

口塘村的村民稱，劉小輝在廣東佛山做手機生意，只有逢年過節或空閒時才回老家。從小與劉小輝一起長大的劉吉（化名）提到，對方在廣東佛山做了約20年生意，經營多個店舖，「算是個有錢老闆，家裏建別墅花了上百萬，裝修了好長時間」。

劉吉憶述，上世紀90年代，劉小輝手腳不是很乾淨，但後來改邪歸正，和一位親戚南下做生意。十多年前，劉吉曾在廣東打工，當時還與劉小輝有來往，後來他回鄉發展，兩人的聯繫由此變少，但劉小輝逢年過節回老家，都會約劉吉吃飯。

劉吉表示，上次見到劉小輝是上半年的事，「他不喝酒，但會看著我喝一點，當時感覺也挺正常的」。由於家中忙碌，他今次還未來得及見到劉小輝，就聽到對方行兇的消息，「（他哥哥說）早上出門的時候還和他說了聲『我走了』」。

口塘村距離安福縣城約有15公里的距離，劉吉猜測，劉小輝可能是開車離家，作案後又駕車逃跑。案發後，劉吉多次撥打劉小輝的電話，試圖勸對方自首，「我都想罵這個畜生，有啥仇你對小孩下手」。