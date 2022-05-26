四川網絡女主播索萬元交女兒學費　遭直播間結識男友勒斃拋屍

四川一名男子盧某某通過視像直播，認識了漂亮的女主播卿卿（化名），並確立戀愛關係，卿卿以給女兒交學費為由，向盧某某索要1萬元時，雙方發生矛盾，盧某某將其掐死後拋屍。2022年5月25日，四川德陽檢方公開此案詳情。



1984年出生的男子盧某某，曾因犯尋釁滋事罪，於2018年被成都青羊法院判處有期徒刑8月。盧某某通過某短影片平台，認識了漂亮的女主播卿卿，在其直播時經常為卿卿刷禮物，二人相識一個月左右，正式確立戀愛關係。此後，盧某某為討卿卿歡心，幾乎就是有求必應，給予了不少錢物。

但盧某某的能力有限，卿卿以給女兒交補課費為由，再次向盧某某索要1萬元（人民幣．下同）未果後，雙方發生矛盾。翌日，盧某某發現卿卿在直播中稱自己被騙，頓時感覺既委屈又憤怒，想到自己為卿卿的付出，心有不甘。

男子將直播間結識的女友勒斃。（示意圖片／資料圖）

於是，當晚9時左右，他來到卿卿家，想找卿卿理論，並結束男女朋友關係。看着怒氣沖沖的盧某某，卿卿明智地沒有為其開門，盧某某轉頭便爬水管通過廁所窗戶，翻入卿卿家，見卿卿正在直播，於是到臥房休息。

翌日凌晨，卿卿結束直播後，繼續向盧某某索要錢款，雙方發生爭執、抓扯，盧某某將卿卿按倒在床上，雙手勒住卿卿頸部，使其窒息而亡。隨後，盧某某駕車，將卿卿屍體拋至彭州市的一個岔路口路邊的斜坡下，並逃匿至新都區、廣漢市、什邡市等地。案發一週後，警員在什邡市馬祖鎮一處廢舊唸佛堂，將盧某某拘捕。

檢方認為，盧某某故意非法剝奪他人生命，手段殘忍，情節惡劣，後果嚴重，應以故意殺人罪追究刑責。盧某某在刑罰執行完畢以後，五年以內再犯，應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，是纍犯，應從重處罰。此案在四川德陽中院開庭審理。

（封面為示意圖，來源：視覺中國）