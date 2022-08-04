台海軍演｜國防部發言人：中國軍隊說話算數，針對美台勾連的震懾

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）8月3日離台前往韓國，解放軍則將於8月4日12時至7日12時組織實彈射擊，被指形同封鎖台灣海空三天，嚴重性超過96年台海飛彈危機。



國防部新聞發言人譚克非下午發表談話。他表示，中國軍隊說話是算數的。譚克非稱，正告美方和民進黨當局，「以台制華」註定徒勞，「挾洋自重」沒有出路。美台勾連挑釁只會將台灣推向災難深淵，只會給廣大台灣同胞帶來深重禍害。



國防部新聞發言人譚克非今日（4日）下午就解放軍系列軍事反制行動發表談。他表示，8月2日，美眾議院議長佩洛西竄訪中國台灣地區，此舉與美方不支持「台獨」的承諾背道而馳，是對中方嚴重的政治挑釁，是對中美兩國兩軍關係的嚴重破壞，是對台海和平穩定的巨大衝擊和威脅。

中方對此強烈憤慨、強烈反對。中國軍隊說話是算數的。中國人民解放軍東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合對海突擊、對陸打擊、制空作戰等多科目針對性演練，組織精導武器實彈射擊，就是針對美台勾連的嚴正震懾。

國防部新聞發言人譚克非。（資料圖片）

譚克非稱，正告美方和民進黨當局，「以台制華」註定徒勞，「挾洋自重」沒有出路。美台勾連挑釁只會將台灣推向災難深淵，只會給廣大台灣同胞帶來深重禍害。

他表示，堅決維護中國國家主權和領土完整是14億中國人民的堅定意志，中國實現完全統一是不可阻擋的歷史潮流。民意不可違，玩火必自焚。我們將堅決捍衛國家主權和領土完整，絕不為任何形式的「台獨」行徑和外部干涉留下任何空間。

據台媒《聯合報》報導，台灣航管局今日中午發佈航船佈告，稱解放軍「新增東部海域一處演習區域」，呼籲船隻注意航行以策安全，演習時間也從7日延長至8日10時。