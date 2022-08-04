台海危機｜「鎖台行動」一文看清　軍事外交經濟政治全方位制裁

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，台譯波洛西或裴洛西）訪台，北京兩天來大動作反制，從軍事、外交、經濟等層面全方位對台灣實施制裁，範圍之廣、力道之強，為一九八○年代末期兩岸恢復往來後所僅見。其中，今（4日）起連續三天將在台灣周邊的六個區域展開軍事演習，迫近台灣並對台形成包圍封鎖之勢，為一九四九年以來首次。



在佩洛西專機二日晚間降落松山機場後，大陸立即祭出軍事壓迫台灣的行動，宣布將於今日十二時起在台灣周邊六處海空域進行重要軍事演訓行動，並進行實彈射擊。共軍東部戰區也宣布，自二日晚間起，在台灣北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台灣東部海域進行常導火力試射。

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（聯合新聞網編按：中共從未承認海峽中線存在，以往機艦活動範圍，大部分在中線以西，甚至以越線作為對台灣的特定警告。這次平潭外海的第一個演習區域，橫跨海峽中線上。由於當地是台灣海峽最窄處，依據施毅的說法，推測這塊區域的操演，將會是長程火箭彈等試射為主。

比不承認中線更嚴重的，是第二、三、六號演習區域，都畫在台方領海範圍；第二區域在台方領海基線內。在富貴角以北、三貂角以東、恆春半島以西，民眾站在海岸，距離共軍操演區最近距離，都在十浬（十八點五公里）以內。

二、三、五、六號區域，正好位於台灣南北兩端。台灣位於西太平洋與南海的交界處，區內的海空交通，非常繁忙。中共一宣布軍演消息，包括A1、M750、B576、B591、G587、A577、M646等多條國際航路，面臨與操演區重疊，必須繞道局面，衝擊不僅是台灣空運，連通過台北飛航情報區的各國航班，幾乎都將受影響。）

北京也升高對美國和台灣的批判層級，大陸外交部、全國人大、全國政協、中台辦、國防部等部門，二日晚間紛發聲明或談話譴責美台。大陸外交部副部長謝鋒第一時間召見美國駐北京大使伯恩斯，大陸駐美大使秦剛則向美國白宮國安會及美國國務院提出嚴正交涉。

大陸國務委員兼外交部長王毅昨天上午點名批佩洛西訪台為「鬧劇」，強調中方將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整，由此產生的一切後果都由美方和台獨分裂勢力負責，「我們說到做到」。

隨後，大陸宣布對台灣採取一系列經濟和政治制裁措施。在經濟制裁方面，大陸國台辦發言人馬曉光表示，即日起對從台灣輸往大陸的葡萄柚、檸檬、橙等柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚採取暫停輸入措施；同時，暫停天然砂對台出口。

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大陸海關總署公告稱，去年以來，多次從台灣輸大陸柑橘類水果中檢出檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧，以及倍硫磷和樂果殘留超標；今年六月，從台灣輸大陸冰鮮白帶魚和凍竹莢魚包裝上檢出新冠病毒核酸陽性。為防範風險，三日起暫停台灣相關產品輸入大陸。大陸商務部也表示，決定暫停天然砂對台灣出口。相關措施自三日起實施。

在政治制裁方面，中共中台辦昨宣布，將對「台獨頑固分子」採取刑事懲處措施，終身追責。昨晚還對台灣人楊智淵實施刑事拘傳審查，理由是「長期從事台獨分裂活動，涉嫌危害國家安全」。

大陸國台辦也宣布，將懲戒「台獨頑固分子」關聯機構，點名「台灣民主基金會」和「國際合作發展基金會」，以及宣德能源、凌網科技、天亮醫療和天眼衛星科技四家企業，禁止大陸企業團體或個人與其交往，並禁止負責人登陸。

大陸外交部發言人華春瑩昨在例行記者會表示，該有的反制措施都會有，而且有關措施將是堅決有力和有效的，美方和台獨勢力將會「持續感受到」。

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