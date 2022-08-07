台海軍演｜日媒揭軍演「殺手鐧」：速戰阻美軍東援、突破台海中線

美國眾議院議長佩洛西（台譯：裴洛西、波洛西；Nancy Pelosi）訪台，兩岸關係緊張，解放軍同時宣布從8月4日至7日在台海周邊軍演。日本媒體《日本經濟新聞》今天（7日）報道，解放軍大規模軍演是要在美軍介入前「速戰速決」、視台灣東部海域為重點以阻絕美軍馳援，取消台灣海峽中線。



報道指，有熟悉解放軍人士表示，解放軍軍演期間禁止船舶及航機進入演習區域，封鎖了台灣，而將演習定為4天是「預估美軍完成國內手續後到抵達台灣，大約要花7天時間」，讓解放軍在美軍介入前一口氣和台灣「速戰速決」而制定演習計畫。

軍演動用解放軍研發的新型空中加油機運油-20，可擴展解放軍戰機及轟炸機約3成作戰範圍，這讓解放軍戰機部署可能在離台灣東部相當遠的空域阻絕美軍馳援。

8月7日，中國人民解放軍東部戰區按計劃，繼續位台島周邊海空域進行實戰化聯合演訓，重點檢驗聯合火力對地打擊和遠距離空中打擊能力。（人民日報）

跟1995-96年台灣海峽飛彈危機不同的是，解放軍此次「封鎖台灣」，這次演習區域新增台灣東部與東南方海空域，台灣海峽也有一處演習區域並包圍台灣周邊6處。演習中有5枚彈道飛彈落入台灣東部海域，反映解放軍重視台灣東部海域，為阻絕美軍第七艦隊等美軍馳援而訓練。

有2枚彈道飛彈落下靠近台灣西南方巴士海峽的演習區域。巴士海峽是解放軍繞行台灣東部或進出西太平洋的重要航路，說明解放軍有意藉此阻絕美國航空母艦從南海北上。

官方媒體《央視新聞》今日報道，國防大學教授孟祥青表示，這次在台島周邊開展演訓活動，確實跟解放軍歷史上歷次針對台軍的演訓活動有很多區別。主要特點有三個：

第一個是逼近台島。這次無論是劃設的六大區域，還是整個實彈射擊，還是解放軍的演訓活動，都很接近於台島。這在過去是從來沒有的，過去我們主要是在大陸沿線，而這一次直接劃到了台島周圍，甚至把解放軍的靶區劃在了台島以東，對台軍具有重大的震懾作用。

第二個是合圍台島。這也是前所未有。解放軍逼近台島過去沒有過，合圍台島更沒有過。解放軍劃的六大區域把台島緊緊圍在了中間，既可以對台島進行聯合封控，也可以對台軍實施打擊，合圍台島就像鎖鏈，六個區域把它連成一線的話，等於把台軍死死困在台島之內。所以這是我軍歷史上前所未有的合圍台島。

第三個是懾阻外部勢力的干預。解放軍的這個區域北邊實際上兩個區域靠近沖繩，而南邊的兩個區域是扼守巴士海峽，可以對巴士海峽實行聯合封控。這意味著巴士海峽是進出南海的必經之地，對外部勢力起到了直接的震懾作用。

8月7日，中國人民解放軍東部戰區按計劃，繼續位台島周邊海空域進行實戰化聯合演訓，重點檢驗聯合火力對地打擊和遠距離空中打擊能力。（人民日報）

《日本經濟新聞》報道指，1995-96年台灣海峽飛彈危機時，解放軍並未在台灣東部等海域設定演習區域，當年解放軍軍力投射能力不足外，也有要將力量投注在台灣海峽的因素。解放軍國防經費已較1996年增加約20倍，且軍事技術也取得大幅成長。

解放軍也強化正面入侵作戰演訓。解放軍軍機截至8月6日已連續4天越過兩岸在台灣海峽事實上的停戰線「台海中線」。解放軍正嘗試以演習讓台海中線「無效化」。國防大學教授孟祥青表示，解放軍此次演訓行動徹底突破了所謂的「海峽中線」，中國從來不承認所謂海峽中線，在解放軍的眼裏沒有什麼「海峽中線」，演訓為未來早日實現國家統一創造了條件，同時也塑造了有利戰略態勢。

台海中線來自1954 年美台灣簽訂《中美共同防禦條約》承諾協防臺澎金馬之後，由駐台灣美軍第十三航空特遣隊時任司令戴維斯空軍准將為協防台灣在台灣海峽中央劃設一條虛擬的防空警戒線所劃定，要求台灣空軍戰機及海軍艦艇必須在「海峽中線」以東區域內運行，不能逾越，否則就得不到美軍安全保障，此一無形界線即為「海峽中線」。

儘管解放軍官方並不承認台海中線的存在，但兩岸過去對台海中線存在都有一定「默契」，軍用機艦一律限制在「海峽中線」以東活動，海峽兩岸的軍機與軍艦也都保持默契互不穿越海峽中線以避免引發軍事衝突。