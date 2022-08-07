佩洛西訪台｜大陸暫停進口多種台灣食品　唐永紅：遠未到經濟制裁

美國政壇「三號人物」佩洛西訪台，引發解放軍在台灣周邊海域開展規模軍演，打破台海寧靜。大陸《觀察者網》刊登署名「王愷雯」文章《多種食品暫停進口，大陸對台開啟「經濟制裁」？》，內容提到，不少台媒解讀並炒作起大陸對台實施「經濟制裁」，亦有學者擔憂「經濟戰要開打了」。

文中引用學者分析，指台方低估大陸市場對台灣的重要性。而一旦停止ECFA（兩岸經濟合作框架協議），對台影響更大。



文章稱，連日來大陸緊急停止百餘家台灣食品廠商產品輸入，又叫停了天然砂對台出口，以及台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入。多年來，大陸（含香港）穩居台灣地區第一大出口市場，同時也支撐着台灣對全球的貿易順差。據台財政部數據，2021年台灣對大陸（含香港）出口金額達1889億美元，佔其出口總額的42.3%。

廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅認為，大陸方面的有關行動，只是正常處理兩岸經貿活動中出現的問題，並非經濟制裁：「這就是正常處理一些兩岸經貿活動中出現的問題，涉及到健康因素、產品品質、證件等問題。其實大陸方面之前都通知過台灣了，他們不及時溝通處理的話，大陸這邊就肯定會採取措施。」

圖為2022年8月3日，美國眾議院議長佩洛西及代表團與台灣總統蔡英文會面。（Nancy Pelosi@Twitter）

他認為，如果真的要制裁，那就要大幅度減停自台灣的進口，打痛它；目前出台的這些措施，既不是制裁，對台灣經貿的影響也非常有限。

台灣有輿論擔心，若兩岸關係持續緊張，大陸是否會對台「陸續出招」，包括終止ECFA等。唐永紅指出，ECFA是在「九二共識」的基礎上簽訂的，如果民進黨政府否認「九二共識」，大搞「台獨」，勾連外部反華勢力阻礙大陸的發展，體現對台讓利的ECFA「早期收獲清單」，也就失去繼續運作下去的正面意義。本來有利於台灣民生經濟發展的兩岸經貿交流，不僅未能起到反「獨」促統的作用，客觀上反而不利於反「獨」促統。

唐永紅認為，兩岸關系至今沒有正常化，處於「敵對狀態」，「民進黨當局擔心大陸哪一天會卡他脖子，想降低對大陸的依賴、分散風險。」「但是，這些政策最終能起到多大作用，那就不是台當局能說了算了。」

廈門大學台灣研究中心副主任、教授唐永紅。（網絡圖片）

他表示，台灣對「新南向」地區的投資並沒有帶動多少出口，因為「新南向」地區和中國大陸不同，是一個一個的小型經濟體，並非統一大市場，台灣產品進入當地成本高，而且進入其中一個國家也並不代表進入整個地區，因此很難取得規模經濟效應。再加上「新南向」地區政治環境的不穩定，都注定了這一政策難以達到預期效果。

值得一提的是，台灣對大陸出口產品中，半導體設備及集成電路等電子零組件佔比逐年上升，2019年以來突破5成，台灣曾有政客放話「大陸科技發展依賴台灣零組件」。而此番大陸暫停部分台灣農產品進口，台灣輿論又出現「禁賣晶片（晶片）反制大陸」的聲音。

但唐永紅表示，從生產能力來說，90%的產品並不是必須要從台灣進口，有些產品也可以找到第三方來替代，「只有大約10%的產品，例如高端晶片，是目前大陸無法生產，需要從台灣進口的。」

2013年12月1日，大陸海協會會長陳德銘（左）在台北圓山飯店，會見前海基會董事長江丙坤（後右），雙方期盼兩岸經濟合作架構協議（ECFA）後續相關議題帶領兩岸經貿前進。（資料圖片）

文章提到上月初，官媒《人民政協報》刊文指出，台灣早已按照美國的「旨意」，對大陸限制高端晶片的出口，「如今台灣哪裏還有甚麼晶片制裁大陸的空間？大陸又怎會把台灣當局拿晶片作為制裁當回事？」

報道援引國民黨立委、律師李貴敏的話說，「禁止或削減半導體晶片出口大陸，等同台灣自廢武功；不但討不到便宜，反倒令台商企業把好不容易佔有的大陸市場拱手讓出，像極了一練七傷，傷人傷己的『七傷拳』，絕對本末倒置、得不償失！」