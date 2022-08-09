百度地圖規劃「京台高鐵」路線　大陸居民2035去台灣又近一步？

繼可以顯示台灣的每條街道、每個餐廳之後，百度地圖APP近日再規劃「京台高鐵」導航路線，引發廣泛關注和熱議。



據《澎湃新聞》報道，在百度地圖中搜尋「京台高鐵」，便可顯示京台高鐵線路圖（建設中）。地圖顯示，京台高鐵起點為北京南站，經廊坊、天津、滄州繼續向南，在台灣設高鐵新竹站，終點為高鐵台北站。

除京台高鐵之外，在百度地圖中搜尋「北京至台北」路線，還可見「兩岸未來通行路線—台海大橋（已規劃），當前路線僅供查看」。

報道指，京台高鐵導航路線上線之後，網紅神曲《2035去台灣》重獲關注度，在微博、抖音等網絡平台上都有大量點播。據了解，該歌曲描繪了大陸民眾在2035年乘坐高鐵赴台灣遊玩的期許和想像。

平潭海峽公鐵大橋。（視覺中國）

去年11月10日，國台辦發言人朱鳳蓮被問及對該歌曲看法時表示，「這實際上反映了兩岸民眾對實現京台高鐵從福建到台北這麼一個遠景規劃的美好願望。希望兩岸應通盡通，更方便地往來交流，多看兩岸美景，多品兩岸美食。我相信，這個願望是一定會實現的。」

值得注意的是，2016年7月13日，國家發改委印發《中長期鐵路網規劃》，構築了「八縱八橫」高速鐵路主通道，台灣台北市出現在「京港（台）通道」這一縱向通道當中。今年7月，國家發展改革委、交通運輸部發布《國家公路網規劃》的通知，將福州至台北高速公路納入規劃中，並計劃於2035年前完成。