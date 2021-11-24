兩岸統一｜國台辦證實已規劃「福州至台北」支線建設：符融合需要

中國推進「台海通道」項目，成為近年兩岸話題，國台辦發言人朱鳳蓮24日證實，中共中央、國務院印發的「國家綜合立體交通網規劃綱要」已規劃「福州至台北」支線建設。



據人民網，中國大陸國台辦上午舉行記者會，有內地媒體提問時引述中國自然資源部日前表示，將會同有關部門和福建省統籌研究「海峽兩岸融合發展的重大交通等基礎設施納入國家相關規劃」；福建省此前發布「關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見」中，也提到推進「台海通道」項目，並請發言人說明情況。

朱鳳蓮回應指，推進兩岸應通盡通，包括基礎設施聯通，是中國大陸國家主席習近平提出的重大主張，符合深化兩岸融合發展的需要，也符合兩岸同胞根本利益。她表示，中國正在規劃和推動兩岸交通基礎設施建設相關工作。平潭海峽公鐵兩用大橋平潭段已實現公路鐵路全部貫通；福建省有關方面已經完成「與金門、馬祖通橋」的初步技術方案；中共中央、國務院印發的「國家綜合立體交通網規劃綱要」已規劃福州至台北支線建設。

朱鳳蓮說，兩岸之間早日建成更加便捷、通暢的交通網路，將為兩岸同胞提供更好的交通運輸資源和服務，造福兩岸同胞。

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